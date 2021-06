Cum ar putea fi resuscitata campania de vaccinare din Romania. Sprijinul cerut in interiorul coalitiei de guvernare

Vicepremierul Barna vrea raport saptamanal pe vaccinare

Situatie complicata in Biserica Ortodoxa din Romania

In ciuda promovarilor facute de Guvernul Romaniei in ultimele zile, numarul romanilor care merg sa se vaccineze traverseaza un ritm descendent, fapt care produce ingrijorare in coalitia de guvernare. Surse guvernamentale au explicat pentruca in coalitia de guvernare sunt tot mai multe voci care sustin ca Biserica nu se implica suficient in campania de vaccinare, ba chiar pe alocuri o saboteaza."In acest moment am ajuns intr-un punct foarte sensibil. E o perioada complicata. Am inceput bine pentru ca cei care doreau sa se vaccineze, personalul medical, persoanele varstnice, toti s-au vaccinat. Acum am ajuns si la cei indecisi sau cei care nu cred neaparat in efectele vaccinurilor care sunt pe piata la aceasta ora. E o mare problema si se cauta solutii.Se vorbeste si despre faptul ca Biserica nu a fost implicata asa cum trebuie in aceasta campanie de vaccinare si pe alocuri chiar asa este. Nu mai vorbim despre acele cazuri cu preoti care, din contra, ii indeamna pe oameni sa nu se vaccineze. Solutia noastra la aceasta ora este Biserica. Fara sprijinul Bisericii va fi foarte greu sa-I convingem si pe cei indecisi sa se vaccineze. Premierul a fost informat de aceste lucruri, e posibil sa se intalneasca in perioada urmatoare cu reprezentantii cultelor religioase din Romania pentru a gasi solutia", au precizat surse guvernamentale pentruDespre implicarea Bisericii in campania de vaccinare a vorbit si vicepremierul Dan Barna , care a declarat ca va propune in sedinta coalitiei de guvernare prezentarea unui raport saptamanal cu privire la felul in care se desfasoara campania de vaccinare anti-COVID-19."O sa propun sa avem saptamanal un raport la sedinta de coalitie privind evolutia campaniei de vaccinare, pentru ca e foarte clar ca e nevoie de sprijinul fiecarei componente a societatii - partide politice, sindicate, biserica - pentru ca aceasta campanie de vaccinare sa mearga mai departe si sa-si atinga obiectivele. Voi solicita colegilor din coalitie sa avem un raport saptamanal, tocmai pentru a incerca sa ne calibram eforturile", a spus Barna.Reamintim ca vicepremierul Dan Barna si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, au anuntat joi lansarea campaniei nationale a USR PLUS pentru promovarea vaccinarii impotriva COVID-19, incurajand si alte organizatii sa desfasoare initiative similare."Desigur, exista campania oficiala a Guvernului, dar dincolo de asta, fiecare efort si fiecare contributie conteaza foarte mult. Fac un apel la celelalte organizatii cu impact semnificativ in societate, ONG -uri, biserici, sindicate, companii sa desfasoare propriile activitati si campanii de informare si de convingere a cetatenilor sa mearga sa se vaccineze. Acesta demers al USR PLUS trebuie privit ca o campanie complementara a acestui efort national de promovare a activitatilor de vaccinare. Este un demers sustinut si finantat exclusiv de catre USR PLUS", a declarat Barna, intr-o declaratie acordata presei.De cealalta parte, in Biserica Ortodoxa din Romania exista la aceasta o ecuatie complicata, in interior formandu-se doua tabere. Pe de o parte, vorbim despre o tabara progresista sustinuta si de patriarhul Daniel, care isi doreste ca preotii sa-i sprijine pe credinciosi sa se imunizeze.Pe de alta parte, vorbim despre o tabara conservatoare, formata in jurul lui IPS Teodosie, si care se pozitioneaza total impotriva vaccinarii impotriva coronavirusului. Drept urmare, ese putin probabil sa vedem in perioada urmatoare o mai mare implicare a Bisericii in campania de vaccinare, in ciuda faptului ca la jumatatea lunii ianuarie, Ministerul Sanatatii anunta ca Biserica Ortodoxa Romana va sprijini campania de vaccinare si va difuza materiale informative in eparhii, printr-o brosura intitulata "Vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania. Gratuita. Voluntara. Sigura." De precizat ca, pana la aceasta ora, Patriarhul Daniel nu s-a vaccinat.