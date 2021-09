Disputa politică s-a mutat la Vama Veche. Cum s-au ironizat de pe plajă liderii PSD, AUR și PNL

Principalii lideri ai partidelor politice din România au mutat disputele de pe Facebook pe plaja din Vama Veche, asociată în trecut cu tinerii rebeli și nonconformiști, acolo unde liderul AUR George Simion, președintele PSD Marcel Ciolacu și, cel mai recent, premierul liberal Florin Cîțu și-au făcut apariția.

Pe 1 mai, mai mulți tineri nemulțumiți de restricțiile care închideau cluburile la ora 22.00, l-au invitat pe premierul Florin Cîțu pe plaja din Vama Veche. Câteva ore mai târziu, liberalul le-a răspuns acestora din urmă și promitea că își va face apariția în acestă vară

„Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând. (...) Trebuie să mă duc neapărat în Vamă şi să stau toată noaptea, a declarat Florin Cîțu, care și-a reiterat promisiunea câteva săptămâni mai târziu.

La sfârșitul lunii august, copreședintele AUR George Simion s-a dus în Vama Veche de unde l-a ironizat pe Florin Cîțu, spunând despre acesta că este „mare fricos”.

„Florin Cîțu a fugit și de Vama Veche! Deși promisese repetat că vine, nu a mai dat fața cu românii. Mare fricos!”, afirmat Simion pe Facebook. „Aseară, de frica românilor, Cîțu nu a mai avut curaj să vină. În tot acest timp, turiștii au fost obligați să își oprească la ora 02:00 petrecerile din cauza unor restricții aberante”, a adăugat liderul AUR într-un comentariu.

George Simion este obișnuit cu plaja din Vama Veche, unde, în 2019, era surprins că își făcea campanie electorală pentru alegerile europarlamentare, împărțind diverse materiale promoționale.

La o zi distanță după mesajul liderului AUR, și președintele PSD Marcel Ciolacu l-a ironizat pe Florin Cîțu. Alături de Sorin Grindeanu, seful social-democraților i-a transmis premierului un mesaj scurt: „Florin, noi suntem aici. Tu?! #wewillrockyou”.

Ulterior, întrebat într-o conferință de presă cum i s-a părut experiența din Vama Veche, Ciolacu a subliniat că „mi-a plăcut foarte mult” și, întrebat dacă este curat, liderul PSD a răspuns afirmativ: „Da, e un fenomen”.

În cele din urmă, premierul Florin Cîțu a ajuns și el la Vama Veche, iar duminică, 19 septembrie, publica pe Instagram o înregistrare de pe plajă cu răsăritul de pe malul mării. Alături de premier s-a aflat și ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu.

„O zi superbă. A trebuit să merg foarte mult în partea aia ca să găsesc și Vama cum era înainte, dar e superb. Am ajuns azi-dimineață devreme. Nu era nimic deschis, mi-a plăcut. Lumea încă dormea. Foarte frumos. Merită. Trebuie să mai vină lumea la mare. Mai avem vreo 2-3 weekend-uri, nu? Ar fi bine și sezonul să fie mai mare”, a declarat premierul într-o intervenție la Digi24.

