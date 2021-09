Cîțu, despre dosarul DNA al vaccinurilor: "Remarc coincidenţa apariţiei acestor informaţii cu câteva zile înainte de Congresul PNL"

Premierul Florin Cîţu a afirmat că i se pare „mizerabil şi revoltător” ca persona sa să fie asociată cu cu cele două dosare instrumentate de DNA, cel legat de achiziţia de vaccinuri şi cel legal de fosta sa consilieră Mioara Costin.

El a mai spus că nu poate să nu remarce concidenţa apariţiei acestor informaţii cu doar câteva zile înainte de Congresul PNL şi înţelege frustrarea unora şi faptul că se agaţă de funcţii. „Eu mă voi concentra în continuare pe actul de guvernare, pentru că vedeţi că avem multe lucruri de făcut. Voi continua să îmi fac treaba la guvern, ignorând atacurile politice de orice fel”, a adăugat şeful Executivului.

„Sunt in rem, ceea ce arată foarte clar că justiţia funcţionează. Oamenii aceia când primesc informaţia care este pe forma corectă, încep cercetarea. Dar este pe faptă, nu pe persoană. Ceea ce mi se pare mie mizerabil şi revoltător este să asociezi persoana mea cu aceste procese în acest moment, pentru că este vorba doar despre faptă şi nu au nicio legătură cu persoana. Eu nu am nicio informaţie despre aceste dosare, nu am fost informat, nu am nicio treabă. Trebuie să remarc şi coincidenţa apariţiei acestor informaţii cu câteva zile înainte de Congresul PNL. Înţeleg frustrarea unora, înţeleg că se ţin de funcţii, înţeleg toate aceste lucruri. Eu mă voi concentra în continuare pe actul de guvernare, pentru că vedeţi că avem multe lucruri de făcut. Voi continua să îmi fac treaba la guvern, ignorând atacurile politice de orice fel”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

Comunitatea Declic anunţă că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a început urmărirea penală in rem în urma denunţului depus, la sfârşitul lunii iulie, pe numele premierului Florin Cîţu şi al fostei consiliere de stat Mioara Costin, în scandalul legat de documentul de partid trimis de la Guvern.