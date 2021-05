Evolutii surprinzatoare in ultimul sondaj Avangarde. Cum a reusit Florin Citu sa il depaseasca pe Ludovic Orban

Florin Citu, mai bine pozitionat in sondaj decat Ludovic Orban

Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde in perioada 1-8 mai, premierul Florin Citu este personajul politic care "a facut cea mai buna impresie in ultimele doua saptamani" acesta situandu-se la 16%, urmat de Klaus Iohannis (5%) si Ludovic Orban (3%).Sociologul Vladimir Ionas, de la Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, a explicat ca in urma deciziei de demitere a lui Vlad Voiculescu , "multi dintre cei care reprezinta electoratul Partidului National Liberal ( PNL ) au vazut ca Florin Citu poate fi si om politic".Totodata, sociologul sustine ca seful Executivului a castigat si simpatia electoratului USRPLUS."Din ce arata datele noastre, prim-ministrul Florin Citu a reusit sa fie singurul om politic din Alianta USRPLUS care a iesit castigator dupa tot razboiul politic care a urmat demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii.Probabil multi dintre cei care reprezinta electoratul Partidului National Liberal (PNL) au vazut ca Florin Citu poate fi si om politic, si nu este doar o persoana care ocupa o functie pentru ca este sustinut de partid . A fost primul moment in care prim-ministrul a reusit sa arate ca se transforma intr-un om politic. De aici vine si cresterea favorabilitatii, atunci cand vine vorba despre numele sau. In acelasi timp, din punctul meu de vedere, Florin Citu reuseste sa se muleze foarte bine si pe o pare a electoratului USRPLUS chiar. Reuseste sa atraga simpatia acestei parti din electorat, si aunci era de asteptat sa inregistreze o crestere in sondaj", a explicat Vladimir Ionas pentru Ziare.com.Premierul a reusit sa il depaseasca la favorabilitate pe Ludovic Orban, presedintele PNL, desi ambii sunt la acelasi nivel cand vine vorba de notorietate. Vladimir Ionas a explicat pentru Ziare.com ca, spre deosebire de Ludovic Orban, un nume vechi pe scena politica romaneasca, notorietatea lui Florin Citu a inceput sa creasca doar dupa ce acesta a ajuns in fruntea Executivului."A pornit de la un scor foarte mic de favorabilitate, anul trecut, cand era ministru al Finantelor. Nu avea nici macar o notorietate foarte mare. Dupa ce a ocupat functia de prim-ministru a inceput sa creasca. A inregistrat, in mod surprinzator, o crestere spectaculoasa cand vine vorba de favorabilitate.La notorietate, Florin Citu sta la fel de bine ca Luovic Orban. Actualul presedinte al PNL e politician vechi, cunoscut de toata lumea. De cealalta parte, domnul Citu a reusit sa castige notorietate dupa ce a ocupat functia de pim-ministru. La favorabilitate, insa, Florin Citu sta astazi mai bine decat Ludovic Orban", a conchis Vladimir Ionas.Facem precizarea ca sondajul Avangarde a fost realizat in perioada 1 - 8 mai, pe un esantion de 900 de subiecti, intervievati prin metoda CATI (interviuri telefonice). Sondajul are o marja de eroare de 3, 2%.