Florin Citu a anuntat inghetarea salariilor bugetarilor si acordarea voucherelor de vacanta

"Acest OUG reprezinta o economie la buget de 17 milliarde de lei pentru anul 2021. La primul articol, se mentin in cuantum brut salariile celor care lucreaza in sistemul bugetar la nivelul lunii decembrie 2020.La baza deciziei sta si ceea ce am vazut ca s-a intamplat cu Legea salarizarii, o lege aplicata prost, o lege care promitea reducerea inechitatilor, dar care are o multime de exceptii. In 2020 nu ne-am atins de veniturile din sectorul public si am luat masuri pentru mediul privat. Nici acum nu vor exista taieri, vor ramane la nivelul lunii decembrie a anului 2020.As vrea sa mai mentionez un punct din OUG: acordarea voucherelor de vacanta in valoare de 1450 de lei. In continuare sustinem sectorul HORECA si pentru 2021 vor ramane voucherele de vacanta.De asemenea, punctul de amenda ramane la 145 de lei, nu se va modifica.", a spus Florin Citu la finalul sedintei de Guvern.Conform actului adoptat, prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, in anul 2021 se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2020:- cuantumul brut al salaritlor da baza/soldelor de functie/salariitor de functie/indemnizatiilor de incadrare lunara de care beneficiaza personalui platit din fonduri publice, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii;- indemnizatiite lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora; - cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si a! celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunara de cara beneficiaza personalul platit din fonduri publice, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.-valoarea indemnizatiei de hrana. Premierul Citu a declarat ca astfel Guvernul face o economie la buget de 12 miliarde lei. CITESTE SI INFOGRAFIC Pandemia nu a reusit sa blocheze piata rezidentiala. In 2020 au fost construite la fel de multe locuinte ca in anul record 2019 si s-a tranzactionat mai bine decat in ultimii 2 ani. Evolutia sfideaza pronosticurile negative Totodata, in institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala acorda cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturite de hrana actualizate, la nivelul lunii ianuarie 2019.De asemenea, cuantumul lunar al indemnizatiei de merit acordate personalitatilor romane de prestigiu ale stiintei, culturii si sportului se mentine la nivelul de 6.240 lei. Executivul a mai decis indemnizatia de vacanta, la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara, se va acorda de la data de 1 ianuarie 2022.CITESTE SI: Printesa Lia despre sotul ei, Paul de Romania, condamnat la inchisoare: "Paul ar vrea sa ceara azil politic"