Florin Citu, la receptia Ambasadei SUA cu ocazia Zilei Independentei: "Vizam stimularea unei prezente economice americane cat mai consistente in Romania"

"Vom mentine cooperarea strategica dintre Romania si SUA la cel mai inalt nivel prin fructificarea oportunitatilor ce decurg din viziunea noastra comuna privind dimensiunea de aparare, securitate energetica, recuperarea economica sustenabila. Totodata, consolidarea rezilientei si intarirea relatiilor transatlantice.Dincolo de excelenta noastra cooperare in planul securitatii si importanta cresterii prezentei militare a SUA in tara noastra, Guvernul Romaniei vizeaza incurajarea si stimularea unei prezente economice americane cat mai consistente in Romania, inclusiv in ceea ce priveste dezvoltarea surselor de energie, inclusiv cea nucleara", a spus premierul Florin Citu El a aratat ca recenta adoptare a Legii de ratificare a acordului interguvernamental dintre Romania si SUA privind domeniul nuclear civil trebuie sa "dea semnalul pentru accelerarea configurarii unor proiecte de anvergura, capabile sa ofere o ancora strategica suplimentara relatiei bilaterale"."O importanta similara o acordam infrastructurii de transport care articuleaza regiunea Europei Centrale si de Est cu impact strategic asupra dezvoltarii economice a regiunii, precum si asupra mobilitatii militare", a afirmat Citu, mentionand proiectele de interconectare regionala - Rail-2-Sea si Via Carpathia, pentru realizarea carora a aratat ca este esentiala o implicare a SUA, inclusiv financiara.Premierul a subliniat ca dezvoltarea consistenta a dimensiunii economice si de investitii a Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA constituie o prioritate majora pentru Guvern."Vom face asta prin promovarea unor politici care sa ofere predictibilitate, transparenta si reducerea greutatilor birocratice, eliminarea birocratiei - cum spun eu. Impreuna cu colegii mei din Guvern suntem angajati intr-un efort colectiv prin care demonstram ca Guvernul Romaniei este un partener de incredere al mediului de afaceri. O astfel de relatie este esentiala pentru realizarea potentialului urias de dezvoltare pe care il are Romania", a mai spus Citu.El a evidentiat si faptul ca Guvernul sustine dezvoltarea si consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA."O Romanie sigura, stabila si de succes reprezinta un obiectiv strategic pentru mine si Guvernul meu. Suntem angajati sa urmarim consolidarea securitatii si sa valorificam potentialul economic si comercial. Apreciem cooperarea noastra in combaterea terorismului, a criminalitatii cibernetice si a amenintarilor cibernetice si protejarea drepturilor intelectuale.Guvernul Romaniei va spori discutiile cu privire la Visa Waiver", a mai afirmat premierul.Seful Guvernului a amintit ca a stat mai mult de zece ani in SUA, unde a studiat si a lucrat."Sunt multe lectii pe care le invatam din istoria SUA, dar sunt cateva pe care ar trebui sa le folosim si aici in Romania, azi. In primul rand, cred ca faptul ca proprietatea privata este sacrosanta ramane o baza a democratiei si ar trebui sa fie o lectie pentru Romania, ar trebui sa adoptam asta. In al doilea rand, este faptul ca antreprenorii, oamenii care isi dezvolta propriile companii incearca, esueaza, incearca din nou si sunt eroii unei astfel de economii, sunt apreciati in SUA si ar trebui sa facem asta si in Romania. Daca facem aceste lucruri sunt convins ca Romania va avea un viitor mare", a mai afirmat Citu.Si presedintele Romaniei a facut declaratii la receptia Ambasadei SUA . Seful Statului a precizat ca discutiile pe care le-a avut cu presedintele Biden in marja Summitului NATO au reprezentat un prilej de reconfirmare atat a soliditatii Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite, cat si a angajamentului partenerilor americani pentru securitatea euroatlantica. Iohannis a apreciat si participarea, in premiera, a unui presedinte al SUA la Summitul Formatului Bucuresti 9, gazduit in mai in Romania.