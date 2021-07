Premierul Cîțu, despre alegerile la PNL București: ”Sunt sigur că se vor desfășura în condiții normale și că va câștiga Ciprian Ciucu”

Florin Cîţu a fost întrebat dacă ştie ceva de afirmaţiile făcute de Ciprian Ciucu legate de o posibilă fraudare a alegerilor din partea echipei Violetei Alexandru. Astăzi sunt sigur că alegerile se vor desfăşura în condiţii normale şi va câştiga Ciprian Ciucu. Mă bazez pe voturile necesare pentru a câştiga”, a transmis premierul.El a mai spus că după Congres va fi făcut profilul candidatului PNL pentru fiecare primărie de sector.Întrebat dacă decizia de a numi doar candidaţi liberali la primăriile de sector nu ar putea duce la pierderea unora dintre acestea, Florin Cîţu a răspuns: “Când vrei să fii cel mai mare partid din România ceea ce vom face după 25 septembrie nu ai decât să ai candidaţi la fiecare primărie de sector şi la fiecare municipiu şi în fiecare oraş. Trebuie să ai candidaţi peste tot în România dacă eşti cel mai mare partid din România politic”.El a mai transmis că a avut discuţii cu fiecare coleg din partid şi a prezentat liberalilor ceea ce doreşte să facă în calitate de preşedinte al PNL.Cîţu susţine că guvernarea nu a avut de suferit de pe urma campaniei interne din cadrul PNL.“Începând cu 26 septembrie, lucrurile se vor linişti şi asta trebuie să îi asigurăm şi pe români şi discuţia pe care am avut-o cu colegii mei în partid este aceea de a îi asigura pe români că guvernarea nu are de suferit după urma acestei campanii electorale, guvernarea merge mai departe. Rezultatele sunt foarte bune, aţi văzut şi cifrele, vom face rectificarea bugetară, clar o să fie o rectificare pozitivă. Nu îmi aduc aminte să fi văzut o rectificare pozitivă în ultimii 30 de ani”, a explicat premierul.El a comentat şi afirmaţia ministrului Cristian Ghinea pe tema informaţiilor referitoare la renegocierea portofoliilor după Congresul PNL.“Nu a fost nicio discuţie să piardă un minister , a fost un protocol deja semnat. Şi ei sunt în campania electorală şi aceste comentarii putem să le luăm în acest context. Nu pot să schimb aritmetica guvernamentală şi asta ar înseamna să dăm jos propriul guvern ceea ce nu se va întâmpla”, a transmis Cîţu. El a mai fost întrebat despre faptul că vicepremierul Dan Barna a precizat că reformele au de suferit din cauza alegerilor din PNL.“În ceea ce priveşte Guvernul, de fiecare dată când a trebuit să fie luate decizii le-am luat şi le-am dus în Parlament. În Parlament, unde şi domnul Barna şi grupul USR există, lucrurile cumva nu înaintează. Eu am fost cel care a atras atenţia că lucrurile sunt încetinite în Parlament, vom vedea care este soluţia am spus atunci că s-ar putea să guvernăm prin ordonanţe de urgenţă, să facem reforme dacă în Parlament nu se mişcă lucrurile foarte bine”, a explicat Florin Cîţu.