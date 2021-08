Premierul susține că USRPLUS va fi de acord cu programul PNDL Anghel Saligny. „Îi cunosc, niciunul din ei nu va veni niciodată împotriva dezvoltării României”

Cîţu, despre PNDL 3: Nu ştiu dacă va intra joi în Guvern

Ghinea a criticat noul PNDL

Întrebat la TVR 1 dacă a ajuns la o înţelegere cu USR PLUS cu privire la programul "Anghel Saligny", Florin Cîţu a răspuns: "Această coaliţie vine după câţiva ani de zile de campanie electorală în care ne băteam pentru acelaşi electorat. Îi cunosc pe colegii de la USR. Niciunul dintre ei nu va veni niciodată împotriva dezvoltării României. Toţi îşi doresc dezvoltarea României . I-am văzut în negocierile pentru PNRR cu tot felul de programe sociale, ca să ajute comunităţile locale. Şi bani care au de la buget gratis. Doresc să facă tot felul de sisteme sociale ca să îi ajute pe cei nevoiaşi".El a susţinut că a fost de acord, la ultima şedinţă a Coaliţiei de guvernare, cu toate criteriile propuse de preşedintele Senatului, Anca Dragu."Am fost de acord la şedinţa coaliţiei precedentă cu toate criteriile propuse de fostul ministru al Finanţelor, Anca Dragu, preşedintele Senatului, şi cred că este autoritatea în USR PLUS care poate să pună criterii şi am fost de acord cu toate acele criterii pe care le-a propus doamna Anca Dragu. Din punctul meu de vedere, nu ar mai trebui să mai existe niciun fel de divergenţe şi ar trebui să aprobăm 'Anghel Saligny' săptămâna viitoare", a spus premierul.Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, că Planul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” va fi discutat în Guvern cel mai târziu săptămâna viitoare, în cazul în care va avea toate avizele necesare. În plus, premierul a reiterat că acest program este al românilor şi nu al primarilor.“Nu ştiu dacă va intra astăzi [joi – n.r.] în guvern, dacă are avizele, dacă nu, cel mai târziu săptămâna viitoare. Hai să-i spunem, aşa cum se numeşte acum, Planul naţional de investiţii ‘Anghel Saligny’. Este un plan pentru români şi aş vrea, iarăşi, să spun foarte clar că nu are nicio legătură cu primarii. Este un plan care va fi implementat de primari, dar este un plan care dezvoltă comunităţile din România, aşa cum niciun minister sau bugetul unui minister nu este în pixul ministrului. Avem bugete care dezvoltă România”, a precizat premierul, fiind întrebat dacă în şedinţa de Guvern de joi va fi adoptat şi noul program de dezvoltare locală.De asemenea, Florin Cîţu a transmis că este de acord ca Guvernul să monitorizeze acest plan de investiţii.Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea , a afirmat că, prin PNDL 3, statul, "cu pixul lui Dragnea care acum se plimbă de la unul la altul", dă bani primarilor. "De asta e atât de sexy această chestie. Pentru că fiecare poate să zică la primari: votaţi-mă pe mine şi să îţi dau bani. Or, noi vrem garanţii că nu se întâmplă asta", a punctat el.Ghinea a declarat, marţi seară, la Digi 24, că a apărut informaţia că PNDL 3 a fost aprobat în coaliţie, dar acest lucru nu s-a întâmplat, nici măcar nu s-a discutat acest subiect."În cazul PNDL, în sine a fost şi o problemă de cum am fost trataţi noi, cei din USR-PLUS. S-a dat pe surse, se guvernează pe surse, s-a dat pe surse de la coaliţie că ar fi fost o agreere în coaliţie a PNDL 3 sau a programului de investiţii Anghel Saligny, ceea ce nu e factual adevărat. A fost un fel de anunţ. Ştiţi, o să propunem. Reprezentanţii noştri au spus o să vedem şi o să avem o opinie. (...) A durat două minute acest balet o să propunem, ai noştri au spus, bine, propuneţi şi vedem, după care peste două ore apărea în presă marele program Anghel Saligny aprobat de coaliţie. Am fost puşi în faţa unui fapt împlinit şi nu aveam altă reacţie normală la cap decât să spunem: staţi puţin, hai să discutăm”, a explicat Cristian Ghinea.El a susţinut că prin acest program statul vine "cu pixul lui Dragnea" şi împarte banii după cum doreşte."De ce nu lăsăm mai mulţi bani primarilor? Pentru că pe de o parte statul central ia bani care ar putea foarte bine să rămână la primari, primarii nu au bani să îşi facă bugetele de investiţii şi apoi vine statul în mărinimia lui, cu pixul lui Dragnea care acum se plimbă de la unul la altul, şi zice îţi dau ţie, îţi dau ţie. Atunci USR-PLUS a zis nu putem să aprobăm ce criticam acum trei ani, că suntem nebuni. (...) De asta e atât de sexy această chestie. Pentru că fiecare poate să zică la primari: votaţi-mă pe mine şi să îţi dau bani. Or, noi vrem garanţii că nu se întâmplă asta, vrem garanţii că va fi şi cofinanţare locală la acest program”, a afirmat Ghinea.