Florin Citu: Dupa un an de pandemie, vreau sa aratam ca putem deschide in siguranta sezonul estival VIDEO

"Am venit special aici pentru ca vreau sa pregatim cat mai bine acest sezon estival", a declarat joi, la Constanta, premierul Florin Citu.Acesta vrea ca autoritatile si operatorii economici sa lucreze impreuna pentru a avea un sezon estival "de succes", dar sigur."E important ca, dupa un an de pandemie, vreau sa aratam ca putem deschide in siguranta sezonul estival. Dupa discutia de astazi avem cateva solutii interesante si avem sustinerea industriei si pentru campania de vaccinare", a mai declarat premierul."Am vorbit de propuneri pentru Comitetul ministerial de maine, care vizeaza industria turismului. Unele sunt prezentate in spatiul public - sa putem fi pe plaja fara masca, in restaurant cu capacitate maxima in anumite conditii. Din partea industriei am primit propuneri si solutii foarte bune pe care le punem in discutia comitetului interministeriel", a adaugat acesta.Acesta anunta 2 etape de relaxare a masurilor - prima etapa de la 1 iunie, a doua etapa de la 1 august."Ma bucura sustinerea reprezentantilor industriei p entru campanie de vaccinare" , a mai afirmat premierul.Acesta a anuntat ca exista consens si, de la 1 iunie, masca nu va mai fi obligatorie pe plaja.