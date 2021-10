Florin Cîțu, despre desemnarea lui Nicolae Ciucă: „Eu am făcut propunerea. E o criză generată de alte partide”

Președintele PNL Florin Cîțu a declarat joi, 21 octombrie, la finalul consultărilor cu președintele Klaus Iohannis, că ministrul Apărării Nicolae Ciucă este propunerea partidului de premier, într-un guvern minoritar alături de PNL. Întrebat dacă a fost presat pentru a face un pas în spate, Cîțu a subliniat că el a fost cel care l-a propus pe Ciucă.

„PNL l-a propus pe ministrul Apărării Nicolae Ciucă pentru funcția de premier, într-un guvern minoritar, alături de partenerii de la UDMR. În acest moment mizăm pe responsabilitatea parlamentarilor români pentru a avea un guvern cât mai rapid, un guvern care să gestioneze această situație. PNL e partidul care arată maturitate și responsabilitate și își asumă guvernarea în acest moment dificil”, a subliniat Florin Cîțu.

Întrebat dacă președintele Klaus Iohannis a fost cel care a venit cu numele lui Ciucă, Cîțu a negat.

„Este o propunere pe care eu am făcut-o în BPN. Am intrat în politică pentru români, vreau să facem politică pentru români. E important să avem un guvern cu puteri depline. (...) Eu am făcut propunerea colegilor mei în PNL, care a fost acceptată în BPN”, a adăugat liderul PNL.

Chestionat cu modul în care PNL va forma o majoritate în Parlament în contextul în care USR a declarat deja că nu susține varianta unui guvern minoritar, Cîțu a afirmat că „sigur” există parlamentar care doresc să depășească acest moment.

„A venit în contextul unei crize politice generată de alte partide care au dovedit că nu pot forma o majoritate. Sunt sigur că parlamentarii doresc să depășească acest moment. Suntem într-o situație de criză. E nevoie de un guvern cu puteri depline”, a mai precizat Florin Cîțu.

