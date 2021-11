Cîțu, despre atacurile lui Marcel Ciolacu la adresa guvernării liberale: „Nu am băgat în seamă acest lucru, este un discurs politic”

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat joi, 25 noiembrie, că nu a băgat în seamă atacurile liderului PSD, Marcel Ciolacu, la adresa fostei guvernări liberale. ”Ideea este că economia astăzi are cea mai mare creștere din UE, într-o perioadă de criză”, a punctat fostul premier.

”Nu am băgat în seamă acest lucru, este un discurs politic, ceea ce oamenii văd, şi în ultimul an de zile, cum a evoluat economia, am arătat că am crescut veniturile la buget, chiar dacă am scos taxele introduse de PSD între 2016 şi 2019, deci se poate să ai performanţă şi rolul nostru în această coaliţie este de a duce mai departe viziunea liberală.

Nu comentez gesturile domnului Ciolacu, ideea este că economia astăzi are o creştere economică, cea mai mare din Uniunea Europeană, într-o perioadă de criză”, a precizat Cîţu, arătând că veniturile la buget sunt mai mari ca în 2019 cu 40 de miliarde, când erau taxe introduse.

Întrebat despre rectificarea bugetară, liderul PNL a spus că a lăsat deficitul la zece luni de 4% și că nu se așteaptă să crească la finalul anului.

Despre faptul că acordul dintre cele trei partide s-a făcut pe ascuns, fără o acţiune publică, Cîţu a afirmat că nu ştia că aşa se face aşa .”Nu ştiam că este un obicei”, a precizat preşedintele PNL.

”PSD ştie să guverneze”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi, în plenul Parlamentului, la votul pentru învestirea Guvernului Ciucă, că social-democraţii au fost nevoiţi să ia o decizie clară de a intra la guvernare, ”după doi ani pierduţi”. ”România se află într-un punct critic”, a declarat Ciolacu, precizând că PSD nu fuge de responsabilitate şi vrea să repare ceea ce au făcut guvernele­­­­ anterioare.

Marcel Ciolacu a afirmat că ”PSD e cel mai responsabil şi stabil partid din România” în discursul său din Parlament, susținut joi, la investirea Guvernului Ciucă.

„România se află într-un punct critic. Au fost 2 ani pierduţi, 2 ani de instabilitate, de criză economică şi sanitară în care milioane de români au fost abandonaţi de stat. Suntem într-un punct critici care necesită o decizie fundamentală (...)

De aceea, PSD trebuie să facă o alegere în acest moment, iar alegerea era următoare, vom continua să criticăm o guvernare ineficientă sau ne folosim priceperea şi experienţa pentru a stabiliza ţara. Am acceptat acum această provocare pentru că PSD nu fuge de responsabilitate. Am decis să intrăm cu prima linie a partidului. Am venit cu profesionişti care au performat în mediul privat. Am venit cu medici de excepţie”, a mai declarat Ciolacu.

Potrivit acestuia, ”PSD ştie să guverneze”.

