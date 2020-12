Florin Citu: "Bugetul pentru anul 2021 va fi definitivat si prezentat de viitorul Guvern"

El a precizat ca in privinta salariului minim pe economie ar trebui sa mai existe discutii tripartite, cu patronatele si sindicatele, Ministerul de Finante luand in calcul cateva variante."Am vazut cateva estimari, inca nu am agreat toti pe aceeasi formula. In noua coalitie de guvernare vom avea o varianta pe care o vom prezenta, sper, cat mai curand. Trebuie sa terminam negocierile cat mai repede, sa avem un Guvern investit ca sa poata sa aiba putere de negociere. Daca vom avea Guvern vom sti si ce se va intampla cu salariul minim de la 1 ianuarie. (...) Impactul va fi pentru urmatorul Guvern. Ar fi oarecum necinstit ca acest Guvern sa ia o decizie pentru urmatorul Guvern, asa cum nu am luat nicio decizie pe buget ", a explicat Citu, la Palatul Parlamentului.Ministrul a adaugat ca se cunoaste necesarul pentru fiecare minister, dar vor trebui facute realocari in functie de proiectele noi care vor aparea in programul de guvernare."Bineinteles ca stim exact necesarul pentru fiecare minister, de ce este nevoie, ce proiecte trebuie finantate, asa cum il avem astazi. Dupa ce vor fi finalizate negocierile, vom avea si proiectele noi care apar cu acest program de guvernare si atunci vor fi facute cateva realocari in bugetul pentru anul viitor, dar nu sunt mari diferente. Vom continua o mare parte din proiectele incepute in 2020, raman in programul de guvernare 2021 - 2024", a explicat Florin Citu.Potrivit acestuia, PNL, USR PLUS si UDMR spera ca noul Guvern sa fie investit pana pe 27 decembrie, de aceea negocierile au loc "de dimineata pana seara".