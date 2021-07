Florin Cîțu, despre campania internă din PNL: ”Nu a afectat guvernarea României”. Mesajul premierului către liberali

"Această campanie internă nu afectează guvernarea României, fiecare din dumneavoastră, primari, consilieri, ne vom face treaba mai departe pentru a-i asigura pe români că guvernarea merge mai departe. Nu lăsăm guvernarea deoparte. Vă mai rog ceva: să duceţi mesajele d espre această guvernare. Sunt multe, bune, dar nu ajung la toţi românii", a declarat Florin Cîţu, luni, la conferinţa de alegeri a PNL Constanţa.El a dat câteva exemple de realizări ale guvernării."Vă dau câteva exemple. Am auzit că nu sunt investiţii în România. După 6 luni cheltuielile cu investiţiile sunt mai mari de 21 miliarde de lei, au crescut cu 32% faţă de anul trecut. Ar trebuit să ştie toţi românii că în primul trimestru din 2021 pentru prima oară avem o creştere economică bazată doar pe investiţii şi nu pe consum. Prin investiţii dezvoltăm România. (...) Multe din reforme s-au împotmolit în Parlament, ce ţine de Guvern am făcut. Cheltuielile de personal în buget sunt mai mici ca procent în PIB ca anul trecut. (...) Doar împreună putem câştiga. Ne facem treaba, dar dacă aceste lucruri nu ajung mai departe pot fi acoperite de gălăgia competititorilor noştri”, a transmis Florin Cîţu.El a menţionat că a intrat în politică pentru a face lucruri bune pentru români."Noi am intrat în politică pentru a face lucruri bune pentru români, nu pentru noi. E adevarăt că mă întâlnesc cu primarii la Guvern pentru că primarii sunt cei care implemeneteză proiecte pentru România. De aceea trebuie să discutăm cu ei. În această guvernare, nu vor mai fi drumuri fără asfalt, localităţi fără canalizare, fără apă curentă sau localitate racordată la gaz sau electricitate”, a afirmat Florin Cîţu.