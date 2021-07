Florin Citu, in campanie pentru sefia PNL: "Dam startul alegerilor pentru viitorul PNL. Am aratat ca sunt inamicul PSD"

''Astazi dam startul alegerilor pentru viitorul PNL. Despre asta este vorba. Multumesc pentru ca ma sustineti si m-ati sustinut din primul moment pentru presedintia PNL. Aceste alegeri nu sunt despre persoana mea, ci despre rolul pe care-l va juca PNL pe scena politica in viitor. Urmeaza in 2024 patru randuri de alegeri. Inamicul nostru este PSD si de aceea sunt cel mai potrivit om care poate lupta cu PSD. Am aratat ca sunt inamicul PSD. PSD este speriat pentru ca sunt o amenintare pentru PSD'', a spus Citu. El a facut apel la unitate, pentru ca PNL sa castige alegerile din 2024 , subliniind ca niciodata nu va face vreo alianta cu PSD.''Trebuie sa ne unim, pentru ca in 2024 trebuie sa castigam toate aceste randuri de alegeri impotriva PSD. Am aratat ca nu fac compromisuri, mai ales cand e vorba de PSD. Nimeni nu va putea spune vreodata ca as putea sa-mi dau jos propriul Guvern, ca dupa aceea sa fac vreo alianta cu PSD. Niciodata nu voi face asa ceva. Sunt un liberal convins si pana la capat voi merge dupa principiile si valorile liberale. Niciodata nu voi face aliante cu PSD'', a aratat Citu.Premierul considera ca este optiunea corecta pentru conducerea PNL.''Mandatul meu de senator, de ministru al Finantelor, de prim-ministru al Guvernului arata clar ca eu sunt alegerea corecta pentru presedinte al PNL. Trebuie sa ne pregatim pentru opt ani de guvernare si totul incepe de la aceste alegeri. Astazi dam startul pentru pregatirea unui plan de guvernare. Avem mult de munca, alegem bine pe 25 septembrie si va garantez ca dupa aceea Moldova o sa conteze, Moldova o sa fie liberala'', a transmis Citu.