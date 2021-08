Premierul Cîțu critică instituțiile de forță în scandalul certificatelor de vaccinare false. „Au primit resurse de la buget și aceste lucruri sunt descoperite de un jurnalist”

Gheorghiţă, despre certificatele false de vaccinare

El a spus că în şedinţa de guvern a solicitat miniştrilor de Interne şi Justiţie să ia legătura cu Ministerul Public şi cu Ministerul Sănătăţii cu privire la această situaţie.Întrebat în legătură cu faptul că o anchetă jurnalistică a descoperit o reţea care falsifica certificate de vaccinare, Cîţu a răspuns: "Astăzi am avut o discuţie în şedinţa de guvern şi am cerut ministrului Afacerilor Interne, ministrului Justiţiei să vorbească cu Ministerul Public şi Ministerul Sănătăţi"."Mie mi se pare inadmisibil că aşa ceva se întâmplă. În primul rând, avem atâtea instituţii care au primit resurse de la bugetul de stat - şi la MApN, şi la Ministerul Public - şi aceste lucruri sunt descoperite de un jurnalist, ceea ce mi se pare inadmisibil. Am spus acest lucru în şedinţa de guvern. Nu se poate să avem atâtea forţe de ordine, oameni care sunt sau instituţii care ar trebui să se ocupe să descopere aceste reţele şi aceste reţele să fie descoperite în jurnalist", a adăugat premierul.El a spus că a trimis Corpul de control de la Guvern să analizeze ce se întâmplă, care este situaţia."În acelaşi timp, am fost la începutul anului un susţinător al vaccinării prin medicii de familie, am oferit resurse la începutul anului în această direcţie, nu aş vrea să mai văd astfel de situaţii că se mai vor întâmpla", a adăugat premierul. Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a declarat duminică, 29 august , că personalul medical care primeşte cereri pentru eliberarea de certificate de vaccinare false trebuie să anunţe autorităţile şi în special poliţia, precizând că oamenii care fac astfel de solicitări nu înţeleg beneficiile vaccinării şi nu percep realitatea în care ne aflăm.Gheorghiţă a declarat duminică seara, la Digi 24, că cei care solicită astfel de certificate false de vaccinare sunt cei care nu respectă măsurile de prevenţie şi ignoră recomandările medicale.“Oamenii uită faptul că dând aceşti bani, practic cu 100 de euro îşi cumpără riscul de a se îmbolnăvi, riscul de a ajunge în Terapie Intensivă şi chiar şi riscul de a deceda. Pentru că cei care solicită astfel de certificate false de vaccinare sunt tocmai cei care nu cred în beneficiile vaccinări, sunt tocmai cei care au cea mai mare probabilitate să nu respecte măsurile de prevenţie, care ignoră complet recomandările medicale, autorităţile şi pot să spun că sunt chiar un pericol pentru cei din jurul lor tocmai pentru că ei au un comportament la risc, riscă să se infecteze şi la rândul lor să îi contamineze pe cei din jur”, a afirmat Gheorghiţă.O anchetă Digi24 dezvăluie o reţea de falsificatori de certificate de vaccinare. Un jurnalist Digi24 a descoperit, în reţeaua rusească Telegram, un grup cu peste 600 de membri în care se face trafic cu documente care atestă în fals vaccinarea. Traficanţii au dat jurnaliştilor documente care să treacă de filtrele autorităţilor, atât în ţară, cât şi la frontiere. Certificatul, vândut cu 100 de euro, apare ca înregistrat într-un centru de vaccinare din Capitală, respectiv la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitală, iar serul fictiv administrat este Johnson&Johnson. Poliţia a deschis dosar penal în urma investigaţiei. Reprezentanţii spitalului au negat existenţa unui centru de vaccinare în incinta unităţii sanitare.De asemenea, poliţiştii din Timiş au deschis recent o anchetă, dar şi dosar penal, după ce mai mulţi pacienţi cu forme severe de COVID-19 au fost internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, deşi deţineau certificate de vaccinare. Poliţiştii vorbesc de metoda ”vaccinului la chiuvetă” folosită de unii medici de familie înscrişi în programul de imunizare.