Florin Cîţu, despre situaţia de la CFR Călători: „Nu trebuie să deconteze o întreagă guvernare pentru un singur director"

Drulă nu îl demite pe șeful CFR Călători

Declarații nefericite ale directorului CFR Călători

Întrebat sâmbătă, la Tulcea, cum comentează faptul că directorul CFR Călători nu a fost schimbat din funcţie, Cîţu a afirmat: "Eu rămân la ceea ce am spus acum două zile: trebuie să fim foarte atenţi pentru că astfel de lucruri le decontăm toţi, le decontează toată guvernarea, nu le decontează numai un anumit partid politic"."Şi de aceea rămân la ceea ce am spus acum două zile, că uneori trebuie să luă astfel de decizii, decizia este la ministrul Transporturilor”, a declarat primul ministru.El a adăugat: "Eu cred că nu trebuie să deconteze o întreagă guvernare pentru un singur director".Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a declarat vineri, 30 iulie, că nu îl demite pe șeful CFR Călători după declarațiile acestuia privind condițiile în care 30 de copii au fost lăsați fără apă circa zece ore în trenul care a rămas blocat în câmp.„Principiile pe care funcționez sunt pe bază de profesionalism și eficiență. Actul de management se judecă așezat, la rece, nu după o declarație de moment. Domnul director al CFR Călători și-a prezentat scuze ieri și pentru mine subiectul este încheiat. Dar domnul director are o evaluare de dat, vom face o evaluare pentru toți managerii și vom vedea apoi. Nu sunt rudă cu domnul Vizante”, a declarat Cătălin Drulă. Referindu-se la accidentele feroviare din ultima perioadă, vicepremierul Dan Barna a declarat vineri, 30 iulie, că astfel de evenimente se vor repeta și că este important să avem un sistem de reacție la criză.„Nu este nici prima nici ultima dată când datorită accidentelor sau fenomenelor meteo extraordinare se întâmplă un astfel de eveniment . Trebuie să avem un sistem de reacție la criză, să fie prevăzute persoanele care trebuie să intervină. Situația se poate repeta, asta e situația”, a declarat Barna.Vicepremierul s-a referit și la cazul copiilor care au așteptat în câmp 10 ore, fără alimente și apă:„Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Să nu mai dăm informații greșite. Am siguranța că au fost mai mulți copaci pe acea cale ferată. Nelucrând la calea ferată, pe partea tehnică nu avem unde să ajungem. În realitatea e foarte frumos să se spună – să trimitem un autocar. Dacă ești pe câmp, la 2 noaptea, nu poți să trimiți autocare cu elicopterul”, a spus Barna.Directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, a transmis clarificări cu privire la o serie de declaraţii făcute anterior.“A fost un moment de lipsă de concentrare pe fondul oboselii acumulate după o noapte petrecută la serviciu, sub nicio formă nu vreau să se înţeleagă că aş fi indiferent la disconfortul pasagerilor”, a explicat Vizante. Directorul CFR Călători a asigurat toţi pasagerii că, mai ales în situaţii dificile , compania a depus şi depune toate eforturile pentru a depăşi dificultăţile survenite cât mai rapid.Vizante a intervenit, joi, la Antena 3, şi, întrebat de ce o locomotivă nu a ajuns timp de 8 ore la trenul în care se aflau copii care se întorceau din tabără, a declarat: ”De ce mă întrebaţi pe mine? Noi am pus la dispoziţia CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste linie (...) Încercaţi, totuşi, să vorbiţi cu responsabilii, cei care se ocupă de circulaţie. (...) Cred că e impropriu să spuneţi că au stat abandonaţi (...), încercaţi să găsiţi transbordare pentru 1.000 de călători la 1 noaptea”.Întrebat dacă pasagerii au primit cel puţin apă, Vizante a declarat: ”Vor primi când ajung la Bucureşti”."Dacă directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasă”, a scris Florin Cîţu, joi pe Facebook „Dacă am trăi într-o Românie normală şi educată, şi tu, Florin Cîţu, şi Drulă şi şeful CFR eraţi astăzi acasă”, au comentat reprezentanţii PSD la postarea premierului de pe reţeaua de socializare.Întrebat joi dacă este mulţumit de cum s-a intervenit, Florin Cîţu a precizat că nu poate să se pronunţe încă, dar, în ceea ce priveşte accidentul de la Feteşti ar trebui să se poată face ceva ca pasagerii să nu stea zeci de ore în trenuri.„Mi se pare anormal să avem astfel de situaţii, iar un şef de la CFR Călători sau un director să spună că soluţia vine din altă parte”, a afirmat premierul.