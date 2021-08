Replica lui Cîțu pentru liderii PSD care îl ironizau din Vama Veche: „Vacanță frumoasă până în 2028”

„Vacanță frumoasă până în 2028I got this (Mă ocup eu de asta)”, este mesajul lui Florin Cîțu pentru liderii social-democrați Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu. Liderii PSD au publicat sâmbătă seara, pe Facebook, o fotografie în care apar la o terasă, la un pahar cu bere , iar mesajele care însoțesc postările sunt ironii la adresa premierului Florin Cîțu în legătură cu problemele cu alcoolul pe care le-a avut în Statele Unite.„Florin, noi suntem aici. Tu?!” - scrie Marcel Ciolacu, care precizează că fotografia este făcută la Vama Veche, un alt „trolling” la adresa lui Florin Cîțu, care a promis că va veni la un moment dat în această vară la Vama Veche.Alături de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, în fotografie apare primarul PSD din Limanu, comuna de care aparține Vama Veche, Daniel Georgescu, cel care spunea în urmă cu câteva luni că premierul nu este binevenit în localitatea sa.Fotografia este postată cu hashtagul „#wewillrockyou”, de asemenea o aluzie ironică și cu dublu înțeles la adresa premierului, un fan al muzicii rock.La rândul său, Sorin Grindeanu publică și el o fotografie asemănătoare, în care, în plus, este întors spre obiectivul camerei un meniu unde se vede scris cu litere mari cuvântul „Bar”. Mesajul postării lui Sorin Grindeanu este în engleză și este însoțit de un emoticon: „Don’t drink and drive!!! ” (Nu conduceți dacă ați consumat alcool ! - n.r.).