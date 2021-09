Florin Cîțu, despre criza din coaliție: „Sunt dispus să continuăm dialogul. Trebuie doar să ne aşezăm la masă şi să discutăm”

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, luni, care sunt soluţiile pentru rezolvarea crizei, după ce s-a întâlnit cu preşedintele Klaus Iohannis , şi a afirmat: ”Soluţiile sunt aceleaşi pe care le-am prezentat din primul moment, dialogul. Sunt dispus în continuare să continuăm dialogul. Eu consider că doar o coaliţie de dreapta poate conduce România astăzi, această coaliţie cu care am pornit la drum, trebuie doar să ne aşezăm la masă şi să discutăm”. Întrebat dacă mai este loc de dialog dacă USR PLUS pleacă din Guvern , premierul a afirmat: ”Întotdeauna este loc de dialog”.De asemenea, întrebat dacă poate funcţiona cu un guvern cu minoritate în Parlament, Florin Cîţu a declarat: ”Nu suntem acolo, vom vedea dacă suntem acolo. Eu cred că în continuare putem să avem o coaliţie de dreapta care să guverneze România”.În legătură cu acuzaţia de blat cu PSD , Florin Cîţu a mai declarat: ”Până la urmă, e o decizie a grupului PSD, nu ştiu care au fost argumentele. Am spus că este trist să vedem partenerii de coaliţie alături de AUR , un partid extremist, acum văd că partenerii de coaliţie vor să fie şi lângă PSD. Îmi aduc aminte că împreună am fost în stradă împotriva legilor justiţiei modificate de PSD. Cred că trebuie să oprim declaraţiile să ne aşezăm la masa dialogului pentru că nu fac bine aceste declaraţii”.