Citu, la comerarea Pogromului de la Iasi: O pagina neagra din istoria noastra. Suntem datori sa vorbim despre ea

"Suntem astazi, aici, pentru a comemora, ca o datorie de onoare, la 80 de ani distanta, pentru prima data, in Parlamentul Romaniei, victimele Pogromului de la Iasi, cel mai mare masacru antisemit de pe teritoriul Romaniei, din epoca moderna. Rememoram astazi ceea ce umanitatea a trait in cea mai intunecata epoca a existentei noastre. In acelasi timp, noi, ca natiune trebuie sa asumam deschis ca nu tot trecutul nostru a fost glorios. Ca si atatea alte tari din Europa, si in Romania, deciziile celor care au detinut puterea politica si militara la acele timpuri au transformat statul, facandu-l o masinarie a barbariei, de anihilare a drepturilor, de inimaginabile persecutii si de eliminare fizica a comunitatilor evreiesti, rrome si a altor categorii vulnerabile. Aduc astazi un omagiu sutelor de mii de victime ale Holocaustului din Romania si ma inclin in fata memoriei acestor oameni nevinovati. Ceea ce s-a intamplat la Iasi acum opt decenii ne aminteste despre o suferinta peste limita imaginatiei, ne aminteste despre cruzime, salbaticie si crima", a afirmat Florin Citu , in plenul reunit al Parlamentului.El a adaugat ca trebuie sa ne asumam trecutul." << Trenurile mortii >>, asasinatele individuale, persecutiile, torturile, umilintele, gropile comune, toate au fost acolo! Imaginea victimelor, a atrocitatilor, a celor peste 13.000 de victime - barbati si femei, a sutelor de copii, batrani si a destinelor frante de acum opt decenii de la Iasi trebuie sa ramana o neclintita marturie despre nevoia de adevar, justitie si memorie! Abominabilele evenimente care au fost puse in opera de catre autoritatile din anii 40, sub coordonarea regimului Antonescu, reprezinta astazi o pagina neagra din istoria noastra. Suntem datori sa vorbim despre ea, sa protejam memoria victimelor, sa condamnam faptuitorii si sa transmitem generatiilor urmatoare lupta noastra, a tuturor, ca asemenea tragedii sa nu se mai repete niciodata!", a completat Citu.Premierul a mai spus ca PNL a avut mereu vocatia libertatii, a tolerantei si a respectului pentru memorie."Ca prim-ministru liberal, pot afirma ca partidul meu, PNL, a avut mereu vocatia libertatii, a tolerantei si a respectului pentru memorie. Elitele noastre au fost victime ale furiei extremiste, iar datoria noastra, a tuturor, este de a ramane vigilenti, responsabili, de a lua decizii curajoase pentru a proteja pe cei vulnerabili si democratia noastra. De aceea, astazi, reafirm sprijinul deplin al actualului Executiv pentru promovarea politicilor de memorie, combaterea antisemitismului, extremismului, xenofobiei, homofobiei si a tuturor formelor de intoleranta si violenta politica sau simbolica. In doar sase luni de la preluarea mandatului de prim-ministru, am sustinut si adoptat masuri importante pentru promovarea memoriei victimelor Holocaustului, pentru sprijinirea educatiei despre aceasta tragedie si pentru prevenirea si combaterea antisemitismului. Am numit un Reprezentant Special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului si xenofobiei, iar de curand am adoptat prima strategie nationala pentru prevenirea si combaterea antisemitismului, a radicalizarii si a discursului instigator la ura, alaturand un plan de actiuni si masuri concrete pentru urmatorii trei ani", a mai spus Florin Citu.Seful Executivului a reamintit ca in PNRR a fost inclusa si finantarea pentru viitorul Muzeu National de istorie a Evreilor si al Holocaustului."In acelasi timp, am inclus in PNRR finantare pentru viitorul Muzeu National de istorie a Evreilor si al Holocaustului, ca o datorie de onoare si ca o dovada ca angajamentul nostru pentru pastrarea vie a memoriei comunitatii evreiesti si a victimelor Holocaustului este o forma puternica de rezilienta la amenintarile extremismului. Inchei, spunandu-va ca sedinta solemna de astazi este o dovada ca Romania se schimba atunci cand exista vointa si solidaritate pentru adevar, responsabilitate, asumare si mai ales pentru a apara democratia si societatea. Fie vesnica memoria victimelor Pogromului de la Iasi si a Holocaustului din Romania!", a conchis prim-ministrul.