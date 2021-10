Florin Cîțu, ridiculizat pe Facebook după ce a afirmat că România va depăși și Polonia ca PIB. „Cîțu și poporul rus, bunăstare ne-au adus!”

Postarea premierului Florin Cîțu, în care aplauda performanțele economice ale României, despre care unele voci au afirmat că a depășit Ungaria la PIB per capita, a fost „atacată” cu un val de comentarii ironice, altele dure - însă în marea lor majoritate extrem de negative la adresa premierului demis.

„În premieră, România a depășit Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea bună este că va depăși și Polonia, așa cum anunță Banca Mondială. Desigur, pentru asta trebuie să menținem ritmul actual.

Este un nou semnal că măsurile luate au fost cele potrivite, chiar și în perioadă de criză sanitară. Avem cea mai bună redresare economică din Europa, iar asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Important este să nu facem pași în spate!”, a scris Cîțu vineri noapte pe pagina sa de Facebook.

La mesajul său, aproape 5.000 de oameni i-au răspuns, marea majoritate a comentariilor fiind negative.

„Câte școli cu wc-ul în curte au ungurii? Dar gospodarii? Ah... niciuna, scuze.”

„A sunat Biden și v-a rugat să mai reduceți accelerația cu care crește economia, că-l faceți de râs în fața americanilor. Pe fundal se auzea și premierul canadian implorându-vă: "Please, Florin, SLOW DOWN!!! Have mercy!!!"

Dar Dumneavostră nu și nu. Vă mulțumim.”

„Nu prea ai cum sa faci pași in spate când decesele si înmormântările sunt principale “ activități “ în România. Declarația asta seamănă mai mult cu bilanțul ultimului an al unei firme de pompe funebre care se lauda cu cifrele din “mandatul” sau.

Nu reușește Banca Mondiala sa se updateze asa repede cu datele la ce ritm de decese avem.”

„Ferească-ne Dumnezeu, peste ce noroc am dat noi cu echipa asta câștigătoare!”

„Am scos capul pe geam și am realizat de unde îți vine inspirația....De când l-ai demis pe Berceanu băieți de la Sintesti lucrează pt tine!”

„La anu’ avem șanse să depășim Germania!”

„Cu cât omori mai mulți oameni cu atât PIB-ul pe cap de locuitor crește”

„Probabil, va referiți, de fapt, la salariile senatorilor si parlamentarilor, nu? Ca tata are 809 lei pensie, dupa 37 de ani de munca…”

„Cam mare viteza cu care-i depășim pe toți! Sigur nu mergem pe contrasens?” - sunt doar câteva din exemplele din festivalul de comentarii negative primite de premierul demis.

Declarațiile unui expert de la Banca Mondială

Marcel Ionescu-Heroiu, senior expert dezvoltare urbană la Banca Mondială, afirmă că România a depășit în 2021 Ungaria la PIB pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă o premieră absolută.

Cifrele economice plasează România drept ţara cu cea mai bună dinamică din Europa, una cu cele mai bune dinamici economice din lume, potrivit lui Marcel Ionescu-Heroiu.

"În 2020, România a depăşit Slovacia, ca PIB pe cap de locuitor, iar anul acesta ţara noastră a depăşit Ungaria, ceea ce este o performanţă economică unică, este o premieră. Dacă tendinţele se menţin într-un orizont de timp de unul-doi ani, vom depăşi Polonia", a declarat oficialul BM la videoconferinţa Caravana Smart City Sibiu, organizată de Asociaţia Română Pentru Smart City, împreună cu Primăria Municipiului Sibiu.

Marcel Ionescu-Heroiu a vorbit despre importanţa menţinerii atractivităţii zonelor urbane funcţionale şi capitalul uman pe care îl atrag.

"Zonele urbane funcţionale din România sunt cele care duc greul economiei, acestea fiind zonele unde, cel puţin 15% din forţa de muncă face naveta către un oraş sau municipiu, ele generând 98% din PIB-ul României. Astfel, dacă ele nu funcţionează, economia nu merge. Practic, ceea ce contează sunt oamenii, productivitatea şi consumul", a spus el.

