Florin Cîțu vorbește de un abuz în funcție al ministrului Justiției în cazul PNDL. „Originalul proiectului a fost trimis pe 25 august. Politica nu se face prin șantaj”

„Politica nu se face prin șantaj”

„A fost trimis originalul acestei OUG pe 25/08. Eu vreau de la toți miniștrii să-și ia în serios treaba și atribuțiile. Suntem acolo să guvern ăm nu să oprim proiecte care duc la dezvoltarea României”, a declarat premierul Florin Cîțu, întrebat despre avizul lipsă de la Ministerul Justiției.De cealaltă parte, Stelian Ion declarase în urmă cu aproximativ o oră că originalul ordonanței privind planul de investiții Anghel Saligny „nu a fost depus nici până la această oră” și că în consecință nu a putut da un aviz, deoarece nu a putut analiza proiectul.„Nu a fost depus originalul până la această oră. A fost transmis în copie la începutul procedurii o variantă. Trebuie analizate toate acele argumente. Eu nu am știut că în această dimineață se va pune pe ordinea de zi acest subiect”, a afirmat Stelian Ion.Premierul Florin Cîțu a răspuns apoi la criticile venite din partea USR PLUS, precizând că proiectul Anghel Saligny „nu e petnru mine. E petnru români”.Întrebat despre acuzele USR PLUS că ar fi încălcat acordul de colaborare prin faptul că nu i-au anunțat că pune pe ordinea de zi acest proiect, Cîțu a subliniat că a fost pus pe lista suplimentară, pe care și USR PLUS a pus proiecte.„Pe ordinea de zi pe lista suplimentară vin foarte multe proiecte chiar și de la colegii de la USR. Nu e prima oară când se întâmplă acest lucru. Acest proiect e în dezbatere de aproape o lună de zile. România e în întârziere cu dezvoltarea localităților. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem, mă aștept de la miniștri să facem aceste lucruri, nu să obstrucționăm activitatea”, a relatat Cîțu.Premierul a mai declarat că le-a transmis miniștrilor să „să nu aducă lupta politică la actul de guvernare și subliniază că nu a fost nicio înțelegere în coaliție privind adoptarea programului Anghel Saligny în schimbul desființării Secției Speciale.„Nu a fost nicio înțelegere în coaliție. Colegii de la USR au spus că vor o prioritizare. Au zis că mai întâi trebuie desființată Secția Specială. UDMR au zis haideți mai întâi pensiile speciale. Eu am spus foarte clar că mă interesează să dezvoltăm România. Nu avem timp de jocuri politice. Toți colegii au avut susținerea pentru a soluționa orice program. Nu putem să-i ținem prizonieri pe români”, a subliniat Premierul Florin Cîțu.Şedinţa de Guvern a fost s upendată temporar miercuri după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS, au declarat surse guvernamentale pentru News.ro.Potrivit acestora, vicepremierul Dan Barna şi restul miniştrilor USR PLUS s-au opus ca programul Anghel Saligny, care prevede o alocare de 50 de miliarde de lei pentru primari, să fie adoptat miercuri.Întrebat dacă USR PLUS a ameninţat că iese de la guvernare, premierul a răspuns: „Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.Chestionat în continuare daca vicepremierul Dan Barna a vorbit despre ieşirea de la guvernare a USR PLUS, Cîţu a replicat: „Eu nu spun din discuţiile pe care le am cu partenerii mei de coaliţie”.