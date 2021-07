Florin Cîţu anunță o posibilă creştere economică cu cel puţin 10% în 2021. „Nu a mai fost niciodată aşa ceva. Am schimbat paradigma” VIDEO

"Noi toţi suntem aici pentru că noi credem în liberalism şi credem că doar prin liberalism putem să dezvoltăm România. Am arătat în aceste câteva luni de guvernare că dacă investeşti - şi apropo, anul acesta, primul trimestru, este pentru prima oară în istorie în ultimii 30 de ani când creşterea economică se datorează în totalitate investiţiilor. Nu a mai fost niciodată aşa ceva. Am schimbat paradigma.Arătăm că prin investiţii, ceea ce înseamnă liberalism pur, poţi să dezvolţi România. Ştiţi foarte bine, creşterea economică de anul acesta este estimată la a fi cea mai mare din Uniunea Europeană, 7,4%. Vă vând un mic secret, urmează alte estimări, care vor duce creşterea economică aproape de două cifre. O să avem o creştere anul acesta puternică. Eu sper să se adeverească, să avem o creştere economică cu cel puţin 10% anul acesta, în 2021", a declarat Florin Cîţu Prim-ministrul Cîţu a participat la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Cluj, în cadrul căruia va fi ales noul Birou Politic Judeţean al PNL Cluj, iar la finalul discursului său a prezentat o parte dintre liderii judeţeni care au anunţat că susţin echipa sa pentru alegerea în funcţia de preşedinte al partidului.La reuniune a fost prezent şi preşedintele PNL, Ludovic Orban , care candidează şi el pentru un nou mandat, la congresul PNL din 25 septembrie.Economia Romaniei, crestere de 7,4% in 2021, arata o noua prognoza a Comisiei Europene Comisia Europeana a publicat miercuri, 7 iulie, prognoza de vara , din care reiese ca economia Romaniei va creste cu 7,4% in 2021.Conform autoritatilor europene, avansul economic va fi urmat anul viitor de o alta crestere de 4,9% in anul urmator. La prognoza din primavara, Comisia Europeana transmitea ca Romania va avea in 2021 o crestere de 5,1%. Prognoza pentru 2022 este neschimbata.Economia Romaniei a crescut puternic in primul trimestru (+2,8% fata de trimestrul anterior), sustinuta de consumul privat si investitii, noteaza Executivul UE, citat de Euractiv.Anuntul a fost facut si de catre premierul Florin Citu , care afirma pe Facebook ca Romania are cea mai mare crestere economica din UE.