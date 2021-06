Florin Citu da asigurari: "Nu crestem taxele, nu introducem taxe noi"

Intrebat in cadrul unei emisiuni televizate ce inseamna revizuirea Codului Fiscal, asa cum apare in Planul National de Redresare si Rezilienta , seful Executivului a spus ca legea va fi imbunatatita, insa nu se pune problema majorarii de taxe."Nu, nu! Se scrie despre o analiza a sistemului fiscal. In Romania, Codul Fiscal este si deschis interpretarii, de multe ori foarte ciudata, si este prea stufos, prea complicat. Si atunci e nevoie de avea un cod fiscal mai simplu.Nu crestem taxele, nu introducem taxe noi. Daca, printr-o directiva, apare o taxa de mediu, ceva nou, atunci vom implementa. Dar nu umblam la taxe in acest sens", a declarat premierul Florin Citu la Antena3.