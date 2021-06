Premierul Citu: "Veniturile romanilor cresc cu adevarat, nu doar pe hartie. Am luat cele mai bune masuri pentru economie si se vede"

"Creste puternic PUTEREA DE CUMPARARE a romanilor!", scrie prim-ministrul pe Facebook El aminteste ca INS a anuntat vineri ca in aprilie 2021, comparativ cu aprilie 2020, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,9%. Asa arata o revenire in forta a unei economii dupa cea mai mare criza economica din ultima suta de ani", continua Citu.Seful Guvernului subliniaza ca INS a anuntat o crestere semnificativp a puterii de cumparare cu 8.4%."Acest lucru inseamna ca veniturile romanilor cresc cu adevarat, nu doar pe hartie. Cu un venit mai mare se pot cumpara, pe bune, mai multe lucruri. Asta inseamna guvernare liberala, putere de cumparare mai mare pentru toti romanii. Am luat cele mai bune masuri pentru economie si se vede. Reforma in toate cotloanele statului si investim . Suntem abia la inceput", conchide Florin Citu