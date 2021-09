Florin Cîțu îi critică pe miniștrii USR PLUS ai Sănătății: „Aș fi vrut mai multe de la ei. Nu l-am văzut o dată pe Vlad Voiculescu într-un centru de vaccinare”

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, 22 septembrie, la finalul ședinței de guvern, că se aștepta la mai multe din partea miniștrilor Sănătății USR PLUS, Vlad Voiculescu, respectiv Ioana Mihăilă, pe care-i acuză că nu au stat îndeajuns de mult pe teren. Premierul a lansat critici și pentru Dan Barna și Dacian Cioloș, despre care spune că nu au încurajat îndeajuns campania de vaccinare.

Întrebat despre controversa privind achiziția de vaccinuri anticovid, premierul Florin Cîțu a subliniat că multe dintre comenzi au fost făcute de foștii miniștri ai Sănătății, pentru ca mai apoi să-i critice pe reprezentanții USR PLUS pe motiv că nu au fost îndeajuns de mult pe teren.

„Și doamna Mihăilă a început să iasă public deși acum două luni de zile a semnat și dumneaei o comandă. Să faci o programare și să vezi câte doze ai, acum facem a treia doză, nu știa nimeni că vom face o a treia doză, sunt lucruri care vor fi discutate. Dar este bizar să aud astfel de discuții când e vorba de sănătatea românilor.

Ar fi fost bine să-l fi văzut pe Vlad Voiculescu o singură dată într-un centru de vaccinare. Eu nu cred că l-am văzut vreodată într-un centru de vaccinare pe ministrul Sănătății. Sau ar fi fost frumos în seara în care erau transferați pacienții de la Foișor să nu stea în BPR-ul partidului din care face parte și să-și ia susținere politică. Să fie acolo alături de oameni. Aș fi vrut mai multe de la domnul ministru, și de la doamna ministru, la fel, voiam să-i văd mai mult pe teren. Și de la ceilalți membri ai guvernului.

Eu am fost singurul care a fost prin centrele de vaccinare iar membrii guvernului au fost o singură dată, când le-am cerut eu. Comenzile au fost semnate de miniștrii sănătății, eu am fost ministru interimar, am semnat o singură dată”, a declarat Florin Cîțu la finalul ședinței de guvern.

Premierul i-a criticat apoi pe liderii USR PLUS dar și pe Marcel Ciolacu, pe motiv că nu au încurajat campania de vaccinare.

„Aș vrea să-mi arătați mesajele liderilor politici din ultimul an de zile, înafară de al meu, care a fost peste tot, care susțin campania de vaccinare. Chiar și a unor colegi de-ai mei din partid. Aș vrea să văd când a fost domnul Ciolacu, Barna într-un centru de vaccinare. Domnul Cioloș a fost vreodată într-un centru de vaccinare?”, a adăugat Florin Cîțu.