Beția lui Cîțu îi încaieră pe Dan Barna cu Cioloș. Cine a cerut ieșirea de la guvernare

Dacian Cioloș si Vlad Voiculescu au cerut, în interiorul partidului, chestionarea publică a președintelui Klaus Iohannis cu privire la trecutul premierului Florin Cîțu. Cei doi lideri PLUS sunt de părere că Iohannis a fost informat de serviciile secrete despre escapadă bahică a premierului, dar l-a acoperit pe Cîțu, omul său de încredere.Propunerea liderilor PLUS, de a-l ataca pe șeful statului, a fost respinsă de partenerii din USR. De altfel, Dan Barna și apropiații nu sunt de acord nici cu ieșirea de la guvernare, subiect adus în discuție tot de Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu, susțin sursele citate.“A rămas că Dan Barna, în calitate de vicepremier, îi va cere socoteală premierului Cîțu în ședința de luni a coaliției, prima întâlnire între cele trei partide după dezvăluirile presei. Ce a făcut Barna? Abia a deschis gura, fiind repezit imediat de Cîțu. Problema e că imaginea proastă a guvernului afectează grav USR PLUS, după cum vedem în sondaje. Suntem la 12%”, susțin surse din USR PLUS pentru ziare.com.Și surse din PNL confirmă episodul din ședința coaliției. “Barna l-a întrebat pe Cîțu abia pe final când va da toate explicațiile despre incidentul din SUA, iar Cîțu i-a răspuns sec, pe sub ochelari, că a spus tot ce avea de spus. Și Barna a tăcut”, explică sursele citate.Unul dintre liderii USR PLUS susține că diferențele dintre Cioloș și Barna sunt tot mai vizibile în partid. “Cioloș vorbește mereu de ieșirea de la guvernare, în timp ce Barna spune că trebuie să dovedim că suntem capabili să guvernăm. Cioloș nu are nimic de pierdut dacă ieșim de la guvernare, în schimb, Barna, Ghinea și Drulă ar pierde puterea”, susțin sursele citate.Europarlamentarul Dacian Cioloş, a declarat în urmă cu câteva zile că trecutul premierului Florin Cîţu reprezintă "o problemă gravă" care, chiar dacă nu mai are efecte juridice, ţine de etică şi de morală.Cioloş declară că USR-PLUS aşteaptă clarificări din partea PNL, formaţiunea care l-a susţinut pe Cîţu pentru şefia Guvernului."E o problemă gravă. Chiar dacă nu are consecinţe juridice, pentru că au trecut 20 de ani, e o problemă de etică, de morală. Aşteptăm clarificări de la partenerii noştri de guvernare, de la PNL, care au propus candidatul. Am vrea să ştim şi dacă preşedintele Johannis a avut cunoştinţă sau nu în momentul în care l-a desemnat pe Florin Cîţu premier”, a declarat Dacian Cioloş, pentru Ziarul de Iaşi.