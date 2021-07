Florin Citu: "Ma dusei la Gorj si castiga Dan Vilceanu presedintia filialei PNL"

"Ma dusei la Gorj si castiga Dan Vilceanu presedintia filialei PNL! 348 de voturi din 350. Dan este prietenul si colegul meu, de cand am intrat in Parlament, in 2016!Felicitari! Dane, multumesc pentru tot sprijinul tau! Erai in echipa castigatoare de mult timp!Castigam pe 25 septembrie! Castigam big time!"Dan Vilceanu este considerat a fi mana dreapta a premierului, acesta fiind si seful campaniei interne a lui Citu pentru presedintia partidului.Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, Vilceanu este de profesie economist, cu un doctorat facut in cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, obtinut in 2016.Potrivit unor surse liberale, Florin Citu l-ar dori in functia de ministrul al finantelor pe deputatul de Gorj Dan Vilceanu , dupa ce joi, 8 iulie, l-a demis din aceasta functie pe Alexandru Nazare