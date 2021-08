Florin Cîțu: „E cea mai rapidă revenire economică din criză. Cred că ultima revenire a fost acum 100 de ani” VIDEO

„Dragi români, v-am promis vești extraordinare din economie: 13% creștere economică. Sună bine, nu?Am fost singurul optimist. Deși nimeni nu avea încredere, am promis că România va avea o revenire rapidă, în V. Vă mulțumesc. Fără voi, dragi români, nu aș fi reușit.E cea mai rapidă revenire economică din criză. Cred că ultima revenire a fost acum 100 de ani. Avem nevoie de stabilitate și predictibilitate. 13,6%. Această cifră atestă că mi-am făcut foarte bine treaba: anul trecut ca ministru al Finnanțelor, anul acest ca premier.Am spus că campania din PNl nu va afecta guvernarea. Guvernul pe care îl conduc a schimbat paradigma. întâi investim apoi avem creștere economică și rezultatele sunt împărțite tuturor, pe criteriile economiei de piață, nu politice”, a declarat premierul.El a subliniat că antreprenorul este un erou.”De fiecare dată, când am promis, de fiecare dată am făcut. Vă promit că până în 2024 vom face toate reformele pe care ni le-am asumat. Va fi o provocare, dar e obiectivul meu. În concluzie, îmi doresc să rămâneţi alături de mine optimişti”, a conchis Florin Cîţu.Acesta a făcut și unele precizări despre românii rămași în Afganistan.„În acest moment sunt 27 de români pe aeroportul din Kabul și urmează să fie evacuați cu o aeronavă militară. Se fac eforturi pentru recuperarea unor cetățeni aflați la o fostă bază militară americană. Cetățenii care se mai află în Afganistant să contacteze de urgență ambasada din Pakistan”, a spus Cîțu. Produsul Intern Brut al României a crescut , în trimestrul II, cu 13% pe seria brută şi cu 13,6% pe seria ajustată sezonier, faţă de acelaşi trimestru din anul 2020. În semestrul I al anului, economia a crescut, comparativ cu semestrul I 2020, cu 6,5%, pe seria brută şi cu 6,2% pe seria ajustată sezonier, arată estimările "semnal" publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).