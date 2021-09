Florin Cîțu: „Oricine spune că ar trebui să dăm jos acest guvern e o persoană iresponsabilă, care se gândește doar la propriul interes”

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri, 17 septembrie, că nu va pleca din fruntea guvernului, un act pe care acesta l-a catalogat ca fiind iresponsabil. Cîțu a răspuns afirmațiilor lui Ludovic Orban cu privire la soluționarea crizei din coaliție prin plecarea premierului.

„Domnul Orban este cel mai mare susținător al moțiunii.

Nu voi lăsa România fără guvern. Orice variantă în care pleacă Cîțu înseamnă că lăsăm România fără guvern și apoi nu avem nicio garanție cât va dura criza. Gândiți-vă și o zi dacă nu am avea guvern, trebuie să rezolvăm în fiecare zi noi probleme, am dat o ordonanță pentru compensarea facturilor la iarnă, suntem în plină pandemie, poate e nevoie să alocăm resurse. Azi am alocat resurse pentru a acoperi pagubele calamităților, când toată România a fost afectată de inundații.

Nu ne permitem.

Și oricine spune că ar trebui să plece acest guvern este o persoană iresponsabilă. E o persoană care se gândește doar la propriul interes și nu la interesul românilor. Să te gîndești să dai jos guvernul este un act iresponsabil”, a declarat premierul Florin Cîțu.

