Cîțu despre schimbarea prefecților și demisiile miniștrilor USPR PLUS. ”Cei care nu fac reforme alături de mine mai și pleacă câteodată. La PSD era mai multă onoare”

Cîţu: ”A fi liberal este ceva special”

La PSD a fost mai multă onoare

”Am intrat în această guvernare şi am spus foarte clar că voi face reforme şi investiţii. Eu mă ţin de cuvânt. Mesajul meu este clar pentru toţi românii. La fiecare obstacol care apare eu nu dau înapoi, eu spun că fac reforme şi rămân să fac reforme. Iar cei care nu fac reforme alături de mine mai şi pleacă câteodată. Le-am spus românilor de fiecare dată că această guvernare va avea rezultate, dar va reforma România”, a declarat Florin Cîţu, la Timişoara.Al doilea mesaj a fost despre România liberală. ”Aceasta este o stare de spirit și de aceea ne urăsc pe noi socialiștii, pentru că nu ai cum să distrugi o stare de spirit, nu ai ce să îi faci. Nu poţi să legiferezi împotriva ei. A fi liberal este ceva special. Proprietatea privată este sfântă, iar întreprinzătorii sunt eroi. Libertatea individuală, libertăţile economice, toate acestea fac România liberală. Iar moţiunea şi programul de guvernare au rolul de a arăta cum facem România liberală”, a declarat Cîţu.Întrebat dacă urmează să schimbe prefecţii şi subprefecţii, Florin Cîţu a declarat că analizează această oportunitate.”Analizăm această oportunitate. Eu vorbesc de onoare. Cred că atunci când te întorci împotriva propriului guvern, împotriva propriei persoane, pentru că încă sunt membrii în guvern, ceea ce e un lucru bizar. Repet, miniştrii când Dragnea şi-a dat jos propriul guvern, miniştrii au demisionat, deci nu s-au votat pe ei să se dea jos din guvern.Se pare că la PSD a fost mai multă onoare. Eu fac apel la onoare. Aşteptăm să vedem. Mesajul este pentru toţi cei numiţi de USR pentru că sunt prefecţi, subprefecţi, preşedinţi de companii, agenţii etc. Dar vedem... cred că atunci când iei o astfel de decizie înseamnă că nu ai încredere în proprii oameni. Eu nu am spus că nu au făcut o treabă bună, unii dintre ei nu au făcut o treabă bună”, a explicat premierul.