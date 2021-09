Florin Cîțu, după ce a demis toți angajații USR PLUS din guvern: „Aceste posturi rămân libere. Nu vreau să rupem această coaliţie”

Șeful guvernului spune că pe de o parte se fac economii la buget, iar pe de altă parte este un semn că nu vrea să rupă coaliţia. Nu vom numi niciun secretar de stat , nici nu este nevoie de atât de mulţi. Veţi vedea că aceste ministere vor funcţiona cu aceşti secretari de stat pe care îi avem acum. Dacă e nevoie de unul sau doi, vom vedea. Dar eu vă spun că vom face şi economii la buget. Aceste posturi rămân libere. Asta arată clar că nu vreau să rupem această coaliţie. În continuare cred că putem sta la masă cu USR PLUS , dar trebuie să termine alianţa cu acest partid toxic care face rău României“, a susţinut Florin Cîţu.Întrebat dacă va numi noi prefecţi şi subprefecţi în locul celor de la USR, Cîţu a răspuns: "Nu. Am delegat atribuţii şi va rămâne aşa".Premierul Florin Cîţu a anunţat, miercuri seară, destituirea a 26 de secretari de stat ai USR PLUS. Deciziile de eliberare din funcţie a unor secretari de stat de la mai multe ministere, din aparatul propriu al vicepremierului, de la Agenţia Naţioală de Administrare Fiscală, dar şi de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni au fost publicate în Monitorul Oficial.Joi, au mai fost eliberaţi din funcţie trei secretari de stat propuşi de aceeaşi formaţiune.Anterior, în cursul zilei de joi, premierul a eliberat din funcţie prefecţii si subprefecţii USR PLUS.