Florin Cîțu a deschis anul școlar alături de primarul condamnat Cristian Popescu Piedone. Vlad Voiculescu: „Simt că mă murdăresc scriind despre Cîțu” VIDEO

Premierul Florin Cîțu a participat luni, 13 septembrie, la deschiderea anului școlar, alături de primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone, condamnat la opt ani de închisoare, în primă instanță, în dosarul „Colectiv”. Fostul ministru USR PLUS al Sănătății Vlad Voiculescu a reacționat la imagini, spunând că premierul îi amintește de Liviu Dragnea.

Florin Cîțu a ținut un discurs în fața elevilor de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București, cu ocazia deschiderii anului școlar 2021 - 2022. Alături de el s-a aflat și primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, care la finalul evenimentului l-a amintit pe Cîțu într-o postare pe Facebook, adresându-i-se cu „Florin”.

„Si… dacă finalul poveștii noastre de astăzi este cu primul ministru al României în peisaj… este TOCMAI pentru că ne ajută să facem imposibilul… posibil! În administrația locală nu este loc de politică, dragii mei! Aici… este despre oameni! Și despre investiții! Iar Florin a făcut destulă școală, cât să știe exact ce înseamnă ȘCOALA ANULUI 2021!”, a scris Piedone.

La imaginile cu cei doi a reacționat și fostul ministru USR PLUS al Sănătății, Vlad Voiculescu, care susține că „nimic nu m-ar mai mira în ceea ce îl privește pe Florin Cîțu”.

Fostul ministru a subliniat apoi că simte că se „murdărește” scriind despre premier și regretă că a avut încredere în acesta.

„Nu îmi face nicio plăcere să scriu despre omul ăsta. Simt de altfel că mă murdăresc scriind sau vorbind despre el. Am avut cândva încredere în el și să spun că am fost dezamăgit ar fi foarte puțin. O fac exact așa cum o făceam despre Dragnea, mă încearcă același sentiment de pericol pentru tot ce (am crezut eu că) au însemnat anii de proteste împotriva capturării statului român. Iar ceea ce a făcut astăzi îmi amintește de Octombrie 2017 când Dragnea și-a sărbătorit ziua de naștere în ziua comemorării Colectiv. La intrarea în restaurant, comentariul lui Florin Iordache a fost asta e viața”, a conchis Vlad Voiculescu.

Ads