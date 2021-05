Florin Citu, despre acuzele PSD privind prezentarea PNRR: "Am venit cand am fost invitat"

"Este un plan diferit pentru ca, pe langa investitii de care toate tarile din UE au nevoie, acest plan vine si cu o parte de reforma ", a explicat el.Azi sunt aici, cand am fost invitat. De fiecare data, ca parlamentar liberal, am tinut sa vin sa prezint in fata romanilor. Tin foarte mult la transparenta si profesionalism.Trebuie sa stie toata lumea ca este un program diferit fata de ce am avut pana acum. E un program care a aparut intr-un moment dificil, cea mai mare criza in ultima suta de ani. E un plan care a aparut ca raspuns la aceasta criza. Liderii europei s-au uitat si au vazut cum a reactionat fiecare tara a UE la pandemie si au venit cu acest plan de investitii. E un plan diferit fiindca pe langa investitii, acest plan vine si cu o parte de reforma. O parte de reforma pe care fiecare Guvern si-o asuma transparent. Planul de reforma a fost aprobat de toate partidele politice in Comisia Europeana si in Parlamentul European. E un plan abrobat.Toate investitiile din PNRR trebuie finalizate pana in 2026. Asta inseamna ca sunt proiecte mature. Daca nu le finalizam, pierdem banii. Aici nu exista niciun fel de exceptie. Nu mai strigati ca proiectul x sau y ca nu a fost inclus in PNRR. Unele din ele nu pot fi incluse in acest plan, le vom include in alte planuri de investitii. A doua parte noua este componenta verde si digitalizarea. Doua lucruri de face Romania are nevoie foarte mult. Avem si niste procente foarte clare. 37% pentru tranzitia verde si 20% pentru digitalizare. Bineinteles, reforme. Reforme care au fost amanate 30 de ani de zile. Si nu le facem pentru ca ne spune cineva, le facem pentru ca Romania are nevoie sa treaca la urmatorul proiect de dezvoltare.La sedinta si-au anuntat prezenta 370 de deputati si senatori dintre cei 466, cvorumul fiind asigurat.