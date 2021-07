Florin Cîţu, despre congresul PNL din toamnă: "Pentru mine 25 septembrie nu este un sfârşit, ci un început"

Premierul a făcut un apel la o campanie „frumoasă, curată”

„Pentru că pentru mine 25 septembrie nu este un sfârşit, este un început. Este începutul unei noi etape în care Partidul Naţional Liberal va dezvolta România”, afirmă prim-ministrul, candidat la funcţia de preşedinte al PNL ”Această campanie, sau prin ce trecem noi acum, eu am mai spus, e normală. Este un lucru firesc în viaţa unui partid , este un lucru firesc în viaţa unei naţiuni, pentru că aşa se aleg liderii care conduc şi dezvoltă România. Acum ne alegem liderii în PNL, ne alegem oamenii cu acre vom merge la bătălie împotriva adversarilor noştri politici de la PSD . Dar în acelaşi timp, în afară de bătălia cu PSD, mergem să dezvoltăm România. De fapt, asta facem noi în politică”, a afirmat Florin Cîţu sâmbătă seară, în discursul ţinut la conferinţa de alegeri interne a PNL Sălaj.„Toată lumea se uită la noi. De aceea este important chiar în această competiţie să rămânem responsabili, respectuoşi, decenţi. Pentru că pentru mine 25 septembrie (n. r. - data Congresului PNL) nu este un sfârşit, este un început. Este începutul unei noi etape în care Partidul Naţional Liberal va dezvolta România. Da, până atunci vom avea această competiţie iar după 25 septembrie intrăm în nivelul următor. De aceea fac un apel de fiecare dată campanie să fie una frumoasă, curată, să vadă românii că partidul care va guverna România cel puţin opt ani de zile de acu încolo este format din membri responsabili, oameni care îşi respectă colegii, oameni în care poţi să ai încredere că atunci când spun ceva vor face. Acesta este apelul meu li pentru dumneavoastră şi pentru toţi colegii mei”, a adăugat Florin Cîţu El a arătat că doreşte ”schimbarea retoricii în spaţiul public”, menţionând că a intrat în politică pentru oameni şi că prin fiecare proiect al liberalilor îşi doreşte dezvoltarea ţării.Primul ministru a explicat că sursele de finanţare precum PNRR , banii europeni şi bugetul de stat sunt „legate”.„Trebuie noi să prioritizăm ca să putem să luăm aceşti bani, toţi banii. Proiectele care se califică pe fondurile europene, pe punem pe fonduri europene, proiectele care merg în PNRR le punem în PNRR ia proiectele care nu pot fi finanţate din fonduri europene şi din PNRR le face pe bugetul de stat. Doar aşa, organizat putem să le facem pe toate nu are sens s vorbim de sume, dar trebuie să ne gândim că România are nevoie de dezvoltare. Tot ce trebuie să ştim este că avem la dispoziţie peste 150 de miliarde de euro până în 2028, o şansă unică pentru noi toţi, dar pentru România în special. Nu a s obosesc să sun acest lucru: noi facem tot ce facem pentru români şi pentru România”, a adăugat Cîţu.Florin Cîţu l-a citat pe fostul premier britanic Margaret Tatcher care afirma că socialismul funcţionează până când rămânem fără banii oamenilor.