Florin Citu, despre campania de vaccinare: "Ajungem la 100.000 de vaccinari pe zi"

In luna septembrie am putea ajunge la 10,4 milioane de oameni vaccinati, a declarat Florin Citu, la Radio Guerilla "Una este campania de mediatizare, alta este campania de vaccinare. In ceea ce priveste campania de vaccinare suntem bine, in top 10 in Europa. Campania de vaccinare merge bine. In ritmul asta vom ajunge la 100.000 de vaccinari pe zi. Suntem in top 10 in UE si stam acolo in fiecare zi. Nu multi ar fi crezut asta despre Romania, dar uite ca se poate. Am comandat inca 8 milioane de doze de vaccin.In septembrie ar trebui sa fie vaccinati 10,4 milioane de oameni in Romania, deci ar trebui sa fim in grafic", a declarat Florin Citu.Premierul a dat asigurari ca vaccinarea nu va fi obligatorie, insa va incerca sa convinga cat mai multa lume sa se vaccineze.Premierul Romaniei, Florin Citu, a anuntat ca se va imuniza impotriva virusului COVID-19 sambata, 16 ianuarie 2021, dupa ce presedintele Klaus Iohannis mentiona, marti, ca va face acelasi lucru vineri."Sambata ma vaccinez. Si va fi public", anunta premierul Florin Citu.El a transmis ca obiectivul sau este ca in luna septembrie a acestui an sa fie vaccinati circa 10,4 milioane de romani.