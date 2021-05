Reactia lui Florin Citu dupa ce ministrul Sanatatii a confirmat diferente la numarul de decese raportate din cauza COVID-19 VIDEO

"Inteleg ca este nevoie de mai multe analize pentru a pune la cap aceste informatii, dar din ce stim pana acum, intre Corona-Forms si INS exista o compatibilitate de 96%, deci lucrurile nu stau asa de rau, dar trebuie sa vedem de ce exista aceste diferente, diferente care au existat in toate tarile Uniunii Europene. (...) Sunt sigur ca doamna ministru (al Sanatatii - n.r.) va prezenta de fiecare data cand are informatii noi", a spus Citu.Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca au existat diferente de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19, de la inceputul pandemiei si pana in acest moment, care au la baza "birocratia" si utilizarea de catre spitale a "diferite tipuri de raportare"."In acest moment, exista diferente intre datele raportate intre diverse baze de date care au colectat numarul de decese. Orice incercare de a politiza evolutia pandemiei cred ca va scadea increderea populatiei in modul in care ea a fost gestionata. Asa ca as prefera sa nu facem nicio legatura politica intre numarul de decese si necazul si nenorocirea acestor oameni si orice context politic. Diferentele de raportare au existat si exista de la inceputul pandemiei pana in acest moment. (...) Asa cum spune si comisia in raportul ei, aceste diferente exista si, asa cum spune si comisia in concluziile formulate, aceste diferente au la baza birocratia si diferite tipuri de raportare utilizate de spitale", a afirmat ministrul.Ioana Mihaila a precizat ca a solicitat Directiilor de sanatate publica sa transmita "clarificari" referitoare la metodele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19."Nu as cauta neaparat greseli si vinovati pentru diferentele de raportare, ci m-as concentra pe o ameliorare a procesului de raportare, lucru pe care deja am inceput sa il facem si in acest sens am trimis deja saptamana aceasta o solicitare catre Directiile de sanatate publica cu recomandarea de a ne transmite clarificari referitoare la metodele de raportare. Nu as cauta neaparat vinovati pentru aceste diferente de raportari. Asa cum s-a intamplat si in alte tari, se recomanda o actualizare a numarului de decese raportate, actualizare care este nevoie sa plece de la certificatele medico-legale care au cele mai elocvente date, iar aceste certificate sunt certificatele medicale constatatoare ale deceselor", a sustinut Mihaila.Ea a afirmat ca "prezumtia" ca ar exista judete care au modificat codul de diagnostic nu este dovedita in acest moment. "Intrebarea dumneavoastra pleaca de la prezumtia ca exista judete care au modificat codul de diagnostic. Aceasta prezumtie nu este dovedita in acest moment. In acest moment, avem doar diferente intre datele care au fost raportate in diferite platforme. Am trimis solicitari catre Directiile de sanatate publica, iar prin compararea acestor date care ne vor surveni de la Directiile de sanatate publica vom putea vedea in care dintre judete putem ameliora mai mult procesul", a aratat ministrul Sanatatii.Ministrul Ioana Mihaila a mai anuntat, joi, ca va prezenta in Parlament raportul Comisiei privind diferentele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19.