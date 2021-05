Legea prin care evazionistii scapa doar cu amenda daca achita integral prejudiciul va fi corectata, anunta premierul Citu

"Am cerut si o evaluare, deocamdata nu putem face evaluare decat legislativa. Am cerut sa vad daca se poate face ceva, cum poate fi modificata, primesc analiza si o voi prezenta in coalitie. Eliminarea evaziunii fiscale reprezinta un obiectiv si o prioritate a acestei guvernari. Este asumat si prin strategia fiscal si prin planul de convergenta si prin PNRR.Deja am luat masuri importante care au dat rezultate. Va aduc aminte ca anul trecut si anul acesta, conformarea voluntara a crescut in Romania. Avem venituri la buget mult mai mari. Important este ca avem venituri declarate in crestere si avem si conformarea voluntara. Lucrurile merg in directia buna in ceea ce priveste eliminarea evaziunii fiscale. Pe acest proiect am cerut o evaluare. Este consilierul meu, domnul Bogdan Dima. Dupa aceea vom prezenta in coalitie evaluarea. Stiu foarte bine ca deja sunt parlamentari PNL care s-au aplecat asupra proiectului de saptamana trecuta si sa vina cu modificari, la Senat . Se lucreaza la initiativa legislativa pe aceasta tema", a afirmat Florin Citu intrebat despre subiect la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.Pe 31 martie, presedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ privind modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.Proiectul de lege initiat de fostul deputat Catalin Radulescu prevede ca inculpatii pentru fapte evaziune fiscala de pana la 100.000 de euro, nu mai executa pedeapsa cu inchisoare daca achita integral prejudiciul, ci doar platesc o amenda.De asemenea, "daca in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseste".