Ce spunea Florin Cîțu despre PSD la alegerile parlamentare: „A venit momentul să scăpăm România de PSD. Au fost 3 ani de coșmar”

Florin Cîțu, liderul PNL, a declarat joi seară, 4 noiembrie, după negocierile cu PSD, că a găsit ”multe lucruri care pot să îi unească”, lăsând de înțeles că PNL ar fi dispus să intre la guvernare alături de social democrați. În urmă cu nici un an, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare din 2020, Cîțu avea un discurs total diferit, crtiticând aspru partidul.

Cîțu scria pe Facebook în 3 decembrie 2020 că ”a venit momentul să scăpăm România de PSD” și îndemna oamenii să iasă la vot. Mai mult, spunea că așteaptă momentul din noaptea în care Grindeanu a semnat ordonanța 13 și că ”au fost trei ani de coșmar sub dictatura PSD”.

”A venit momentul! A venit momentul să scăpăm România de PSD.

Așteptăm acest moment din prima noapte în care Grindeanu, astăzi numărul 2 în PSD, a semnat ordonanța 13.

Am vorbit despre acest moment în stradă când am ieșit să-i oprim pe Dragnea, Grindeanu, Tudose din tentativa lor de a naționaliza Pilonul II.

Am visat la acest moment, tot în stradă, când am ieșit să ne opunem nenorocitei ordonanțe 114. Sau când am ieșit să-i oprim să introducă supraaccize și supraimpozite.

Poate cel mai mult am dorit să vina mai repede ziua votului in 10 august 2018. Atunci când Dragnea și Ciolacu dădeau ordine ca frații noștri din diaspora să fie gazați și bătuți in Piata Victoriei.

Au fost 3 ani de coșmar pentru Romania în dictatura PSD.

Totul a fost posibil pentru că în 2016 mulți dintre români au ales să nu voteze.

Trebuie să mergem toți la VOT. Trebuie să curățăm România de PSD. Trebuie să le arătăm tuturor că România alege să meargă alături de UE și aliatii noștri nord-atlantici.

Trebuie să-i trimitem pe Ciolacu, Tudose, Grindeanu și restul găștii psd-iste lângă Dragnea.

Pe 6 decembrie ne luăm România înapoi!

#RomaniaFaraPSD #RomaniaLiberala #RomaniiTrebuieSaSti”, scria Florin Cîțu pe Facebook în 3 decembrie 2020, cu 3 zile înainte de alegerile parlamentare.

PSD, din dușman în prieten

Florin Cîțu a declarat joi, 4 noiembrie, după negocierile cu PSD că „a găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească (n.r. - PSD și PNL)”. Șeful liberalilor a vorbit și despre varianta unui premier la doi ani, după ce cele două partide nu s-au decis asupra numirii premierului.

Florin Cîțu: „Vom merge înapoi în partid și vom prezenta concluziile.

Este prima discuție. Discuțiile pe funcții, au fost câteva variante, cu un premier care să se schimbe o dată la doi ani. Dar au fost doar discuții, nu s-au ajuns la concluzii.

Am găsit în această seară multe lucruri care pot să ne unească. De exemplu situația pe care am găsit-o în România. Avem o criză în sănătate, avem o criză în energie, iar pentru astea avem nevoie de o guvernare stabilă. Dacă reușim cu cei de la PSD să facem acest lucru, e ok”, a declarat liderul PNL Florin Cîțu.

Întrebat dacă USR iese din calcul, Florin Cîțu a precizat că decizia se va lua în interiorul partidului.

„Decizia o luăm în PNL. Noi mergem înapoi la partid, prezentăm cele două variante și după aceea partidul va lua o decizie”, a mai precizat premierul interimar.

