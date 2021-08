Premierul Florin Cîțu s-a distrat la Electric Castle: ”Multumesc, organizare impecabilă! Ne vedem la anu`” VIDEO

Șeful Guvernului a anunțat că va participa şi anul viitor la eveniment. De asemenea, Cîţu i-a mulţumit primarului Emil Boc pentru cele ”câteva ore fantastice” petrecute la Cluj.”Multumesc Electric Castle, organizare impecabilă! Ne vedem la anu”, afirmă Florin Cîţu, într-un mesaj video.De asemenea, premierul i-a mulţumit şi primarului Emil Boc pentru cele ”câteva ore fantastice” petrecute la Cluj: ”Mulţumsc Cluj, am avut câteva ore fantastice aici! Mulţumesc domnului primar Boc. Nu am avut în plan aest lucru, dar aşa s-a potrivit şi a fost chiar foarte frumos. Mulţumesc, mă mai întorc la Cluj”. Alături de premierul Florin Cîţu s-a aflat, în cel de-la doilea Story , şi primarul Emil Boc care l-a însoţit la Electric Castle.”Mulţam fain”, a transmis primarul.Premierul Florin Cîţu a fost prezent la festivalul Electric Castle, care are loc în această perioadă la Cluj-Napoca.Electric Castle are loc între 6 şi 15 august în peste 20 de locuri din Bonţida şi Cluj-Napoca. Cei 250 de artişti care au confirmat vin din 23 de ţări, de pe trei continente.