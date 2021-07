Premierul Cîțu neagă orice legătură cu documentul purtând antetul guvernului trimis liderilor de partid: Nu l-am văzut, nu a venit la mine, Orban să vină cu dovezi

„Colaboratorii mei în această perioadă elaborează foarte multe documente în exces de zel. Nu îmi aduc aminte să fi văzut acest document. Eu zic că cei care spun că este un document real, şi am văzut în spaţiul public discuţii, să vină şi cu probe. Până la urmă despre asta vorbim Domnul Orban trebuie să vină cu dovezi dacă este adevărat. Eu vă spun ceea ce ştiu eu. Eu vă spun că în acest moment sunt mai multe documente cu propuneri. Eu nu îmi aduc aminte să fi văzut acest document”, a afirmat Florin Cîţu, marţi la Parlament.Şeful Executivului a mai spus că nu a văzut acest document şi toate documentele oficiale de la Guvern au semnătură şi sunt înregistrate.„Aceste lucruri nu mi se par în regulă, dar nu ştiu dacă s-a întâmplat. Nu am văzut acest document. Toate documentele oficiale au semnătură, sunt înregistrate, ş.a.m.d. Nu am văzut acest document, nu ştiu ce e cu el. Cine spune că este un document adevărat trebuie să aducă şi probele care să demonstreze. Dacă este nevoie, voi face şi verificări, dar vă spun că nu a ştiut despre acest document, nu mi-a fost adus mie”, a completat Cîţu, întrebat dacă este un regulă ca un consilier public angajat la stat să îi facă o campanie internă pentru şefia PNL.Întrebat de ziariști care e diferența între comportamentul lui Liviu Dragnea , care a folosit la partid două angajate de la Direcția județeană a copilului Teleorman, și el însuși, Florin Cîțu a respins orice asemănare.”Eu singur îmi fac campania, eu îmi fac mesajele, eu scriu singur mesajele. Eu am verificat, nu există așa ceva, nu a fost înregistrat la cancelaria mea, nu a fost semnat”, a mai spus Cîțu. Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat că, în cazul în care documentul privind strategia de campanie a echipei care îl susţine pe Florin Cîţu în cursa pentru preşedinţia partidului este unul real, cel care a decis folosirea de resurse publice şi oameni plătiţi din bani publici în campania internă „trebuie să plece imediat de la Palatul Victoria ”.Date despre strategia de comunicare a echipei care îl susţine pe premierul Florin Cîţu în campania pentru preşedinţia PNL, strategie conform căreia unii dintre miniştri ar urma să facă campanie pentru Cîţu, iar echipa premierului ar fi dispusă să folosească inclusiv „ponturi” despre„ tabăra Orban, pentru a le da in presă” au fost difuzate duminică seară de G4Media, Rareş Bogdan, unul dintre susţinătorii lui Cîţu, afirmând că echipa premierului nu lucrează cu firme de consultanţă, dar primeşte propuneri care „nu trebuie luate toate în seamă”.