Citu: Modulul Educatie pentru viata, in care va fi integrata si educatia sexuala, va fi obligatoriu. Parintii vor putea sa-si retraga copiii

Senatul a respins reexaminarea legii

"Am vorbit cu ministrul Cimpeanu dupa acest vot si am luat decizia - si o va implementa, curricula tine de Ministerul Educatiei - ca de anul viitor sa introduca o clasa care se va numi "Educatie pentru viata", va fi introdusa obligatoriu, dar parintii care vor dori sa isi retraga copii de la acea clasa, o vor putea face. De anul viitor va fi introdusa educatie pentru viata. Ministrul a gasit solutia si o vom prelua noi la Guvern. Sunt foarte suparat, pentru ca lucrurile trebuie sa mearga inainte asa cum am spus, romanii merita transparenta, le vom da acest lucru. Solutia a venit. Este atributul Ministerului de a face curricula pentru anul viitor si va introduce", a declarat premierul Florin Citu la TVR.Intrebat daca, ca senator PNL, ar fi votat altfel decat colegii lui in Senat, Citu a spus: "Da, as fi votat altfel".Totodata, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat marti ca propune ca educatia sexuala sa nu fie o disciplina cu o ora pe saptamana, ci sa fie integrata intr-un modul de Educatie pentru viata, alaturi de educatie pentru alimentatie, juridica sau financiara, care sa se studieze o ora pe saptamana, de la clasa a cincea pana la clasa a douasprezecea."Punctul meu de vedere este extrem de clar. Educatia sexuala este extrem de importanta si trebuie sa fie facuta. Acordul parintelui va fi necesar in urmatoarea forma, va fi propunerea Ministerului Educatiei, toti elevii se inscriu la o disciplina care sa contina elementele de educatie sexuala, avand posibilitatea retragerii tuturor acelora pentru care parintii nu sunt de acord . Este acelasi principiu aplicat in anul 2015 la ora de religie", a transmis Sorin Cimpeanu. Senatul a respins marti, in calitate de prim for sesizat, obiectile formulate de presedintele Klaus Iohannis , in cererea de reexaminare transmisa Parlamentului, la proiectul privind desfasurarea orelor de educatie sexuala in scoli. Astfel, prin respingerea solicitarii sefului statului, proiectul ramane in forma actuala care prevede educatia sanitara in scoli si acordul scris al parintilor pentru participarea la aceste ore. Propunerea de lege este in procedura de urgenta in Legislativ, iar Camera Deputatilor este decizionala in acest caz."Am votat pentru deoarece modul in care ne-am raportat la aceasta lege este in felul urmator - este raport suplimentar de admitere a legii in forma transmisa la promulgare, cu amendamente , in sensul respingerii obiectiilor formulate de presedintele Romaniei. Deci prin acest vot, votand pentru legea a ramas in forma initiala", a explicat liderul senatorilor PSD La randul sau, senatorul PNL Eugen Pirvulescu a spus ca a votat pentru proiectul de lege pentru ca a inteles cat de importanta e familia si viitorul copiilor."Am votat astazi pentru proiectul de lege pentru modificarea legii 272/2004. Am inteles cat este de importanta familia, cat este de important viitorul familiilor noastre, copiilor nostri. Ne gandim foarte serios ca parinti ca statul nu poate sa intervina fara un accept al parintilor, atunci cand sunt minori, in anumite decizii importante ale vietii. Ne-am gandit foarte serios astazi la ce inseamna Romania, ce inseamna familia", a explicat Pirvulescu.In schimb, senatorul USR PLUS Irineu-Ambrozie Darau a precizat ca nu exista nicio explicatie valida cu privire la votul "pentru" respingerea solicitarii de reexaminare a presedintelui Romaniei.