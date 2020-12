Florin Citu: Este nevoie sa avem un Guvern cat mai repede investit in zilele urmatoare

"As vrea sa multumesc coalitiei de centru-dreapta pentru increderea pe care mi-o acorda, sunt constient de aceasta responsabilitate de a conduce un guvern in acest moment. (...) Ma voi implica direct in zilele urmatoare pentru a finaliza programul de guvernare. Este nevoie sa avem un Guvern cat mai repede investit in zilele urmatoare, pentru ca sunt probleme pe care trebuie sa le rezolvam in domeniul sanatatii, dar si in domeniul economiei", a afirmat Citu, dupa negocierile dintre PNL, USR PLUS si UDMR, care au avut loc la Vila Lac.Presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat ca PNL, USR PLUS si UDMR au convenit asupra structurii Guvernului si a functiilor de conducere din Parlament."Astazi, cele trei formatiuni politice care au exprimat aceasta vointa au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste constituirea Guvernului, structura Guvernului si, de asemenea, pozitiile care vor fi ocupate de cele trei formatiuni politice pentru cele mai importante functii in stat. In ceea ce priveste functiile cele mai importante in stat, Florin Citu este candidatul la functia de prim-ministru sustinut de UDMR, USR PLUS si PNL. In ceea ce priveste cele doua pozitii de presedinte de la Parlament, presedintele Senatului va apartine unui candidat din partea USR PLUS, presedintele Camerei Deputatilor unui candidat din partea PNL", a afirmat Orban, dupa negocierile dintre PNL, USR PLUS si UDMR care au avut loc la Vila Lac.El a aratat ca viitorul Guvern va avea doi vicepremieri si 18 ministere, din care 9 vor fi conduse de reprezentanti ai PNL, 6 de reprezentanti ai USR PLUS si 3 de reprezentanti ai UDMR.CITESTE SI: