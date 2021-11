Florin Cîțu, despre eșecul campaniei de vaccinare: „Am fost victimele propriului succes. O problemă, și faptul că vectorul de imagine am fost eu”

Liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat joi, 25 noiembrie, referitor la eșecul campaniei de vaccinare, că nu a mai avut succes atunci când oamenii s-au putut imuniza oricând, doar cu buletinul. Un alt motiv ar putea fi și implicarea sa directă ca ”vector de imagine”, a admis fostul premier.

Fostul premier a subliniat că la început, când vaccinurile nu erau disponibile pentru oricine, interesul era mult mai ridicat.

”Sunt mai multe etape ale campaniei de vaccinare. La început, nu am avut vaccin și am făcut tot ce ținea de Guvern să avem vaccin și ați văzut că, la început, România era campiona Europei. Pe urmă, am fost victima propriului succes.

După aceea, cred că am fost victimele propriului succes. În momentul în care am spus că se poate vaccina oricine cu buletinul, cam în acel moment a început să nu mai fie un succes campania de vaccinare. Dacă ne uităm la România şi ne uităm la ţările similare României ca nivel de dezvoltare, vedem că avem cam aceleaşi rezultate. În ţările mult mai dezvoltate economic, societăţi dezvoltate, cu o istorie economică mai mare şi cu o tradiţie a democraţiei mai mare vedem un rezultat al campaniei de vaccinare mai mare”, a explicat fostul premier joi seară, la TVR.

Cîțu a mai spus că a fost o problemă și implicarea directă a sa şi a celorlalţi miniştri ca ”vectori de imagine” în campania de vaccinare.

”E posibil să fi fost o problemă faptul că vectorul de imagine am fost eu, au fost colegii mei din Guvern. Încercam să-i facem pe oameni să înţeleagă. La un moment dat, am schimbat campania, am mers în sate şi am fost cel care a vorbit de două-trei ori cu toate cultele, ca să le implic pe toate, (...) am avut caravane de vaccinare”, a mai spus liderul PNL.

El este de părere că oamenii au început să vaccineze în valul patru, atunci când au constatat că este ”o problemă”.

”Veţi vedea şi după valul patru, când natural va scădea valul patru, lumea se va relaxa şi nu se va vaccina. Atât timp cât nu există pericolul, e complicat să-i convingi pe oameni, decât dacă faci obligatorie vaccinarea şi atunci este o altă discuţie. Dar veţi vedea că şi după valul patru, când lucrurile se vor calma, oamenii nu se vor mai vaccina”, a adăugat Cîţu.