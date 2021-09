Cum vrea Florin Cîțu să forțeze adoptarea proiectului Anghel Saligny cu ajutorul lui Florin Iordache

Stelian Ion: Ministerul Justiției nu a primit originalul

Florin Cîțu: Originalul a fost trimis

Consiliul Legislativ condus de Florin Iordache va da aviz pozitiv proiectului iar premierul Florin Cîțu va adopta ordonanța de urgență în seara aceasta, au mai transmis sursele citate. Premierul va cita aliniatele 4 și 5 din art.20 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativ ă pentru elaborarea actelor normative:„(4) Dupa primirea avizelor solicitate in conditiile alin. (1), proiectele de acte normative si/sau documentele de politici publice se transmit spre avizare, dupa caz, Ministerului Finantelor Publice, Departamentului pentru Afaceri Europene si Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti.(5) Termenul de avizare pentru Ministerul Finantelor Publice, Departamentul pentru Afaceri Europene si Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti este de 4 zile lucratoare de la inregistrarea acestuia la structura unica prevazuta la art. 18 alin. (1). Termenul se calculeaza pe zile libere, neintrand in calcul ziua cand incepe si nici cea in care expira”.Ministerul Justiției Stelian Ion a afirmat miercuri, 1 septembrie, că ministerul pe care îl conduce nu a primit „până în acest moment, în original”, proiectul Anghel Saligny și că astfel nu poate da aviz pozitiv asupra proiectului.„Ministerul Justiției nu a primit, până în acest moment, în original, cu respectarea condițiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului 561/2009, proiectul privind programul „Anghel Saligny” (PNDL 3). Ministerul Justiției nu se află, în acest moment, în situația de a aviza acest proiect, întrucât nu au fost parcurși toți pașii legali prevăzuți de HG 561/2009 privind elaborarea și avizarea actelor normative”, a relatat ministrul pe Facebook Stelian Ion a adăugat apoi că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru a putea fi invocat „avizul tacit” al ministrului Justiției.De cealaltă parte însă, premierul Florin Cîțu a declarat miercuri seară că a trimis originalul proiectului către ministrul Justiției încă de pe 25 august.„A fost trimis originalul acestei OUG pe 25/08. Eu vreau de la toți miniștrii să-și ia în serios treaba și atribuțiile. Suntem acolo să guvernăm nu să oprim proiecte care duc la dezvoltarea României”, a declarat premierul Florin Cîțu.Surse politice au transmis către Ziare.com un document care confirmă spusele premierului.