Florin Cîțu, criza politică și „barurile mexicane de la colțul străzii”. „Premierul admite pentru prima oară că n-are decât de pierdut”

Declarația lui Florin Cîțu

„Unde Florin Cîțu comite un act ratat, și jignește un popor frate și prieten (îndeosebi cunoscut pentru telenovele și destinații de vacanță), respectiv admite pentru prima oară că n-are decât de pierdut (și se va duce la vale trăgând fața de masă odată cu el).Întrebare plină de revoltă: ”Cum să aduci președintele României într-o situație pe care o vezi în barurile mexicane?” (Florin Cîțu, 8 septembrie 2021).După mărturisirea lui Orban că se simte ca un pitic în drum spre Muntele Pierzaniei,Confesiunea lui Barna că îi vine ușor să ia decizii grele,Iată că și cel de-al treilea actor de ocazie în tragi-comedia noastră guvernamentală, Florin Vasile, iese la rampă cu o egală dovadă de nătângie.S-o luăm cu începutul. Anume cu ce-a vrut să zică poetul.Există în jargonul profesional (că e psihologic, economic, jurnalistic, militar) conceptul de ” confruntare (stand-off) mexican(ă) ”. Imaginea e din filmele western, în care din micuțul bar, în Vestul Sălbatic, ies trei (sau mai mulți) pistolari un pic afumați, un pic supărați, și toți își scot pistoalele unii la alții. E clar, în momentul respectiv, că situația capătă o tentă cafenie și-o dâră de galben.În situații de tip ”blocaj / stand-off mexican” ieșirea din dilemă nu se face decât cu pusul armelor jos, dacă vrei să rămâi tu, cel puțin, în viață. Drept urmare vor fi situații - în confruntări publice, dezbateri, jocuri de șah sau alte astfel de divertismente - în care tu, sau adversarul, folosesc un astfel de tertip pentru a forța o cursă a dezarmării.Stand-off-urile mexicane n-au nimic de-a face cu mexicanii. Au de-a face cu imaginea cosmetizată, idilică a cineaștilor despre ”bandiții de la sud de Rio Grande”. E posibil, aici, că Florin Cîțu s-a pierdut prin traduceri, sau i-a ițit memoria un scurt capitol din Winnetou.Stand-off-urile mexicane nu se întâmplă în baruri mexicane. Ce-i drept, fie dat trecutul infracțional al libertarianului Cîțu, s-ar putea ca domnia sa să știe lucruri despre sus-numitele baruri pe care publicul larg încă nu le-a aflat”, a explicat Gabriel Diaconu care a amintit de scandalurile în care Cîțu a fost personaj central.Psihologul a comentat și strategia premierului în actuala criză politică.„Dacă e o strategie în comunicare, e o strategie proastă. Escaladarea oricărei conversații nu duce decât la rupturi și mai adânci. Lasă măi, Vasile, loc de bună ziua, c-o fi viață și după Congres!Dacă e viziunea vieții, în schimb, pe care-o pictează prin viu grai domnia sa, atunci lucrurile stau mai grav. Pentru că aici nu mai vorbim de compadres și sombreros, burritos și cucarachas.Aici vorbim de ceva sensibil mai românesc, o formulă succintă și larg răspândită prin suburbiile Capitalei: ”ori la bal, ori la spital” sau ”de ce să plângă mama dacă mai bine plânge mă-sa”. Nimic mexican în asta, doar o ieșire din impas pe bază de să moară dușmanii măcar.E mult sub minima demnitate a unui vânzător de semințe, darămite coșcogeamitea demnitar.Asistăm la ultimele tresăriri ale unui personaj ițit din spuma berii, ajuns premier peste un guvern de tip Frankestein, și care va face, curând, ce-a mai făcut și-un altul înaintea lui (dar care astăzi face și el declarații sifonante), ergo Sorin Grindeanu Poate se vor sfătui, un pic, despre cum să guvernezi 45 de zile cu o mână de oameni și-un monitor oficial. Se poate, trecutul a demonstrat că se poate”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook Declarația în cauză a venit în momentul în care a vrut să motiveze de ce nu i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să medieze conflictul cu USR PLUS pe care l-a declanșat prin demiterea ministrului Stelian Ion „Cum să ceri președintelui să medieze într-o situație ca în barurile mexicane de la colțul străzii, cu șantaje?”, a spus Florin Cîțu.