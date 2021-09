Cîțu susține că dacă se schimbă compoziția politică a guvernului nu trebuie să ceară votul Parlamentului pentru întreg Cabinetul

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi seara, 16 septembrie, într-un interviu la TVR 1, că, dacă se schimbă compoziția politică a Guvernului, nu trebuie să ceară votul Parlamentului pentru întreg Cabinetul, ci doar pentru noii miniștri. Totodată, acesta a subliniat că își asumă varianta unui guvern minoritar doar cu UDMR.

Premierul a explicat că își dorește refacerea coaliției de guvernare alături de USR PLUS, dar cu condiția ca formațiunea să renunțe la moțiunea de cenzură. Chiar și așa, Florin Cîțu subliniază că ar fi greu pentru PNL să stea la masă cu cineva care a vrut să-i dea jos guvernul și care l-a atacat pe președintele Klaus Iohannis.

„(După 45 de zile) voi merge cu miniștri de la PNL și UDMR. E complicat să ai o discuție cu cineva care are o moțiune împotriva propriului guvern. (...) Întotdeauna am spus că discutăm dacă își retrag moțiunea de cenzură. Au o moțiune de cenzură semnată cu un partid neofascist, antivaccinist. USR cere votul celor de la PSD și este alături AUR. Și mi se spune că este normal. Iar eu dacă m-aș duce să negociez o majoritate în parlament pentru a-mi trece miniștrii mi s-ar spune că facem blat. Altă variantă nu am, decât să merg în Parlament cu UDMR”, a declarat Florin Cîțu.

Astfel, premierul nu exclude varianta unui guvern minoritar PNL - UDMR și adaugă că în acest caz, se va schimba compoziția politică a guvernului și că e nevoie de un nou vot de încredere în Parlament. Totuși Cîțu subliniază că votul de încredere este pentru noii miniștri, nu pentru întregul cabinet.

„Aici trebuie să fim foarte atenți. Nu Guvernul merge. Merg cu miniștrii în Parlament. Deci, Guvernul cade doar dacă este o moțiune de cenzură. Dacă nu obține voturile un ministru, nu se întâmplă nimic cu Guvernul”, a mai relatat Florin Cîțu.

Ce spune Constituția:

Constituția prevede că, dacă prin remanierea unui ministru se schimbă compoziția politică a Guvernului, atunci este necesar votul Parlamentului.

ARTICOLUL 85

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.