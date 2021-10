A pierdut Florin Cîțu capacitatea de a forma un guvern? Analist: „Orice partid care va intra în joc cu domnia sa va câștiga eticheta de breloc”

„Cu dl Cîțu PM este foarte puțin probabil să se poată realiza o majoritate parlamentară, orice partid care va intra în joc cu domnia sa câștigându-și, pe merit, eticheta de ”breloc””, este de părere sociologul Gelu Duminică. Acesta consideră că premierul trebuie acum să demonstreze că „e un om politic matur care înțelege că cimitirile sunt pline de oameni care se credeau de neînlocuit”.

„Cu dl Cîțu PM este foarte puțin probabil să se poată realiza o majoritate parlamentară, orice partid care va intra în joc cu domnia sa câștigându-și, pe merit, eticheta de ”breloc”. Este evident că actualul președinte al PNL nu are decât meritul de a fi favoritul Președintelui Iohannis, lucru care nu îl mai ajută în vreun fel.

PNL are doar câteva variante:

a) Face scut în jurul dlui Cîțu și ajunge la guvern minoritar. asta înseamnă că nu vor exista reforme sistemice, că se pune la ”dispoziția” partidului care îi va asigură susținerea parlamentară (oricând acesta putand face cărtile să dea jos guvernul) și că nu va asigura stabilitate politică. Toate astea vor fi decontate doar de ei, alegerile din 2024 aruncându-i la periferia lumii politice românești.

b) Susține alegerile anticipate. În niciun scenariu PNL nu mai poate atinge scorul din 2020, ci maxim-maxim 15% (mai degraba 10%). ceea ce înseamna opoziție și pierderea a foarte multe poziții în Parlament, ministere, prefecturi, descentralizate, etc. Ceea ce va duce către un mare haos intern.

c) Reface coaliția cu USR (implicit cu UDMR). Are 3 ani în care să-și revină. Asigură stabilitatea politică atât de necesară și pune în practică un set puternic de reforme, având la dispoziție un purcoi de bani. În 3 ani de zile, poate arăta ca a făcut treabă și crează toate premizele, cu aceeași parteneri, a încă 4 ani de guvernare (PNL nu are forța de a câștiga suficienete mandate în Parlament pentru a guverna de unul singur).

Dl Cițu trebuie să demonstreze că:

-E un om politic care pune binele partidului în fața binelui privat.

-Înțelege momentul greu pe care România îl trece, și acceptă ”sacrificarea sa” pentru binele țării.

-E un om politic matur care înțelege că cimitirile sunt pline de oameni care se credeau de neînlocuit.

-Nu este o marionetă.

PNL trebuie să demonstreze că:

”.(..)În activitatea sa, PNL urmărește numai obiective politice, promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic și principiile democrației constituționale. PNL își asumă ca obiectiv principal reprezentarea valorilor fundamentale ale democrației pe scena politică românească, precum și dialogul și colaborarea cu toate forțele politice democratice (...)” (art 5 - statulul PNL)

Dl Iohannis trebuie să demonstreze că:

-Este președintele României și nicidecum al PNL.

-”Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, nu au fost doar niște cuvinte pe care le-a rostit fără să înțeleagă sensul lor profund”, a scris Gelu Dumincă pe pagina sa de Facebook.

Iohannis: Orice persoană susţinută de o majoritate parlamentară poate să devină premier

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, referitor la nominalizarea unui nou prim-ministru, că orice persoană care o susţinere a unei majorităţi parlamentare poate deveni premier. Chestionat dacă Ludovic Orban ar putea fi luat în calcul ca variantă de şef al Executivului, şeful statului a precizat: „Din informaţiile mele, politica partidelor se face în forurile partidelor şi nu în presă”. Iohannis a adăugat că nu exclude niciun pas constituţional, întrebat despre posibilitatea ajungerii la alegeri anticipate.

„Orice persoană susţinută de o majoritate parlamentară poate să devină premier. Nu este nicio piedică”, a explicat Klaus Iohannis, după participarea miercuri la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest de la Brdo, Slovenia, întrebat dacă mai există posibilitate ca Florin Cîţu să fie nominalizat premier în vreo formulă de Guvern.

Chestionat dacă Ludovic Orban este luat în calcul ca propunere de premier, şeful statului a răspuns: „Din informaţiile mele, politica partidelor se face în forurile partidelor şi nu în presă”.

Întrebat mai departe dacă nu exclude varianta alegerilor anticipate, preşedintele Iohannis a spus: „Nu exclud niciun pas constituţional, dar orice am face trebuie să ducă la o soluţie, ori soluţia, indiferent cum abordăm trebuie să fie formarea unui Guvern care rezolvă problemele României şi ale românilor. Acesta e scopul politicii”.