Florin Cîțu, un nou ultimatum: „Când USR PLUS va vota o moţiune de cenzură alături de PSD sau AUR, atunci PNL nu va mai negocia cu ei”

Premierul Florin Cîţu a declarat că în continuarea PNL îi aşteaptă pe cei de la USR PLUS la masa discuţiile, însă atunci când aceştia vor vota o moţiune de cenzură alături de PSD sau AUR, atunci liberalii nu vor mai negocia cu ei. Preşedintele formaţiunii a adăugat că PNL rămâne ferm în susţinerea preşedintelui Klaus Iohannis şi a şefului Guvernului.

„Îi continuare aşteptăm partenerii de la USR PLUS să discutăm şi să mergem cu această coaliţie mai departe, dar vom trage linie. În momentul în care cei de la USR PLUS vor vota o moţiune de cenzură alături de PSD sau AUR, în acel moment PNL nu va mai negocia cu cei de la USR PLUS. Acestea au fost discuţiile”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul BEX al PNL de marţi.

El a mai spus că „PNL este un partid responsabil, partid care şi-a asumat guvernarea într-o perioadă dificilă şi nu dă înapoi”.

„În continuare PNL rămâne ferm în spatele preşedintelui şi premierului în această perioadă. Nu este niciun fel de discuţie aici”, a mai explicat premierului.

Şeful Executivului a plecat doar după trei minute de la conferinţa de presă organizată la finalul BEX al PNL enervat de întrebările jurnaliştilor.

Cîţu, întrebat dacă va mai rezista premier până în primăvară: „Nu înţeleg sensul acestei întrebări”

Florin Cîţu a declarat marți, 28 septembrie, chestionat dacă va mai rezista premier până în primăvară, că nu înţelege sensul aceste întrebări. „Voi face tot ce este posibil şi PNL va rămâne la guvernare până în 2024”, a adăugat prim-ministrul şi a mai precizat că există o decizie a Consiliului Politic Naţional al partidului ca preşedintele formaţiunii să fie propunerea de premier.

„Nu înţeleg sensul acestei întrebări. Voi face tot ce este posibil şi PNL va rămâne la guvernare până în 2024”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat dacă crede că va mai rezista în funcţia de premier până în primăvară.

Chestionat dacă PNL va rămâne la guvernare cu el la şefia Guvernului, Cîţu a replicat: „Acuma aşa suntem aici. Vom vedea care e propunerea PNL. PNL cred că are decizie şi în Consiliul Naţional - preşedintele PNL e propunerea de premier”.

Acesta a adăugat că, în cazul în care va trece o moţiune de cenzură în Parlament, atunci „PNL va propune premier”.

„Va lua decizia în BPN pe cine va propune premier, pentru miniştrii, Cabinet, etc.”, a mai explicat Cîţu.

Majoritatea parlamentară

Biroul Executiv al Partidului Naţional Liberal a decis, marţi, formarea unor echipe de negociere la Camera Deputaţilor şi la Senat pentru păstrarea majorităţii în Parlamentul României.

"S-au format echipe de negocieri la Camera Deputaţilor şi la Senat pentru păstrarea majorităţii în Parlamentul României", a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei BEx al PNL.

El a adăugat că "PNL este un partid responsabil, care şi-a asumat guvernarea într-un moment dificil".

