Florin Cîţu: Guvernarea merge foarte bine. E adevărat că zgomotul de fond ascunde acest lucru, dar avem rezultate foarte bune

„Aş vrea să vă vedeţi dumneavoastră ce bine arătaţi şi aş vrea să vadă şi românii pentru că aşa arată performanţa. Sunteţi relaxaţi, dar oameni care au muncit şi au făcut performanţă. Vă felicit. Sunteţi cea mai performantă filială a PNL. Domnule preşedinte Boc îmi pare rău, şi pe lângă rezultatele politice aţi dat preşedintele României care a marcat în 30 de ani o diferenţă în cee ace priveşte un preşedinte al României.Aceste alegeri sunt ale noastre, sunt despre noi, dar reprezintă şi un semnal pe care îl dăm acum românilor pentru că nu mai suntem acum în opoziţie, ci la guvernare şi din această perspectivă ne alegem echipa cu care vom participa la alegeri în 2024. Trebuie să pornim la această luptă încrezători. Guvernarea merge foarte bine, e adevărat că zgomotul de fond ascunde acest lucru, dar avem rezultate foarte bune. E pentru prima oară în 30 de ani de zile când creşterea economică s-a bazat doar pe investiţii.Noi am reuşit să facem acest lucru în câteva luni. În acelaşi timp, luna iulie e prima oară când avem venituri egale cu cheltuielile. Asta înseamnă că nu a fost nevoie să împrumutăm niciun ban în iulie, dar veniturile au crescut şi s-a întâmplat fără ceea ce ne spuneau experţii şi ce a făcut PSD necreşterea taxelor. Vom putea plăti pensii şi salarii mai mari doar când vom avea o creştere economică şi asta se întâmplă acum ”, a afirmat Florin Cîţu.Acesta a vorbit şi despre planul de investiţii pentru o perioadă de 7 ani pe care îl are în vedere PNL la guvernare.„Faptul că facem planul de investiţii numit „Anghel Saligny” pentru o perioadă de 7 ani cu buget de aproximativ 50 de mliarde lei îl facem pentru românii, pentru că românii vor beneficia de canalizare, asfaltare şi apă. Această guvernare depinde de noi să fie de succes, eu ştiu că va fi de succes, dar depinde de noi să o prezentă ca fiind de success şi veţi vedea diferenţa în 2024. Sunt astăzi aici pentru a o susţine pe Raluca Turcan pentru încă un mandate care va fi mult mai de success decât cele pe care le-a avut până acum şi împreună cu echipa câştigătoare voi schimba România”, a conchis Cîţu.Organizaţie PNL Sibiu are vineri alegeri interne . În competiţie s-au înscris Raluca Turcan care este susţinută de premierul Florin Cîţu şi Constantin Şovăială care beneficiază de sprijinul lui Ludovic Orban