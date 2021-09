Florin Cîțu a provocat ambuteiaje pe centură, în timp ce în parlament se citea moțiunea împotriva guvernului său

Premierul Florin Cîțu a inaugurat joi, 30 septembrie, Pasajul Mogoșoaia. Este prima inaugurare a unui obiectiv de infrastructură rutieră de anul acesta, iar evenimentul nu a fost lipsit de incidente.

Mai mulți șoferi de camion s-au adunat în zonă cu TIR-urile și au claxonat pe toată durata discursului premierului. În acest timp, în parlament era citită o moțiune de cenzură depusă împotriva sa.

"Îi auzim pe şoferi cât de supăraţi sunt. Toţi am fi supăraţi dacă am fi stat în trafic cu orele. Dacă m-ar putea auzi, ar afla că s-a rezolvat şi problema cu carantinarea şoferilor care vin din exterior din zone roşii", a spus premierul Cîțu.

Premierul le-a transmis şoferilor că nu va mai fi nevoie să stea în carantină. Protestul camionagiilor a blocat, în schimb, traficul în zonă, după încheierea evenimentului

El a mai spus că proiectul Pasajului Mogoşoaia a fost făcut cu şase luni înainte de termen, însă la PSD a stat trei ani în sertare, cât social-democraţii au fost la guvernare, sau opt ani cât PSD a avut conducerea Primăriei Capitalei.

„Da, îi auzim pe şoferi cât de supăraţi sunt şi e normal. Toţi am fi supăraţi dacă am fi stat în trafic cu orele. Acest pasaj rezolvă o problem majoră pentru Centură. Dacă m-ar putea auzi, ar afla că s-a rezolvat şi problema cu carantinarea şoferilor care vin din exterior din zone roşii. Nu mai intră în carantinare sau dacă sunt vaccinaţi. Deci am rezolvat şi această problemă. Atâta timp cât voi suntem guvernare liberală, va rezolva problemele românilor şi va pune interesul românilor mai presus de orice. Felicitări constructorului, felicitări Ministerului, dar cu o floare nu se face primăvară. Vreau să avem mai multe astfel de obiective terminate înainte de termen. Nu doar unul. Acest pasaj a fost rezolvat cu 6 luni înainte de termen. PSD a avut acest proiect în buzunare vreu 3 ani de zile, a avut opt ani de zile Primăria Capitalei şi nu a făcut nimic. A venit PNL şi a rezolvat problema. Asta le transmit şoferilor”, a afirmat Florin Cîţu, joi la deschiderea traficului pe Pasajul Mogoşoaia.

Chestionat despre problemele blocajelor în trafic ale românilor, Cîţu a răspuns: „Am făcut şi eu ceva timp. Am venit şi eu prin oraş. Cred că 40 de minute. Am stat în traffic. Să ştiţi că eu nu vin cu maşini în faţa”.

Lucrările pentru construirea pasajului de la Mogoşoaia cu o lungime totală de 800 de metri au început în aprilie 2020, iar costul investiţiei este de 33 de milioane lei, scrie economedia.ro. Finalizarea Pasajului Mogoșoaia ar urma să asigure fluidizarea circulației pe Centura Nord a Capitalei.

Totuși, se pare că valorile de trafic pe Centură vor rămâne în aceiași parametri. În condițiile în care intersecțiile cu celelalte localități importante din județul Ilfov nu beneficiază de lucrări similare inaugurate simultan, blocajele obișnuite până acum la intrarea în Mogoșești se vor muta în imediata vecinătate, unde vor genera ambuteiaje și mai mari.

Observația este făcută de fostul deputat USR Cornel Zainea, candidat la șefia Primăriei Chiajna la precedentele alegeri locale. Acesta acuza lipsa totală de implicare a actualului primar din Chiajna, Mircea Minea, care n-a înaintat niciodată vreun plan pentru rezolvarea problemei traficului în localitate, deși se află la cel de-al șaptelea mandat consecutiv în fruntea comunei.

"Odată scos dopul din Mogoșoaia, tot șuvoiul va curge spre cele 2 giratorii de la Dragomirești și Chiajna. Acest lucru combinat cu trecerea la nivel cu calea ferată de la intrarea în Chiajna, va rezulta într-un cockteil exploziv pentru cei care vor să intre în Chiajna, sau pentru nefericiții care ocolesc Bucureștiul pe centură (dinspre A1 spre nord)", a spus Zainea.

